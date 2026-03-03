Embajadas hondureñas activan protocolos ante crisis en Medio Oriente​​​​​​

Las autoridades de Cancillería confirmaron a EL HERALDO que mantiene comunicación permanente con las misiones en la zona y que los embajadores han activado protocolos de seguimiento, registro y contacto directo con los hondureños residentes.

Mientras Estados Unidos ha recomendado evacuar personal no esencial en al menos 14 países de la región, Honduras monitorea a sus connacionales en Medio Oriente y descarta, por ahora, una evacuación general en algunas zonas.

Tegucigalpa, Honduras.- La activación de sistemas de defensa aérea, el llamado a permanecer en casa y la incertidumbre creciente en el Golfo Pérsico encendieron las alertas en la diplomacia hondureña.

En Qatar, donde la tensión se ha sentido por la activación del sistema defensivo tras el inicio de los ataques el pasado 28 de febrero, la embajadora Sophia Escobar aseguró que la situación está bajo control.



“En Qatar tenemos un conteo de 34 connacionales aquí en el Estado que son residentes. En su mayoría son familias que sus padres trabajan en las aerolíneas de Qatar Airways”, detalló la diplomática en conversación con este rotativo.

La funcionaria explicó que la mayoría de los hondureños en Doha residen con sus familias y mantienen empleos estables, principalmente vinculados a la aerolínea estatal qatarí. Desde el inicio de la escalada, la misión diplomática activó comunicación directa a través de mensajería instantánea y monitoreo constante.

“Nosotros hemos estado en contacto con ellos vía mensajes de WhatsApp y estamos en contacto; hasta el momento no hay incidentes mayores, solo daños colaterales por los misiles que han sido derivados y que eventualmente los fragmentos caen en la ciudad. Pero luego lo demás, prácticamente se está tratando de llevar con normalidad”, afirmó Escobar.

De acuerdo con la embajadora, las autoridades qataríes han pedido a la población mantenerse en sus residencias salvo emergencia. No obstante, los servicios básicos continúan operando con relativa normalidad en la capital.

“El Estado de Qatar nos pide que nos mantengamos dentro de las residencias, que no salgamos, al menos que sea un caso excepcional o una emergencia. Todo está funcionando en una relativa normalidad, los supermercados, las farmacias, los hospitales, todo siempre está abierto”, explicó.

Según datos consulares recopilados por las misiones diplomáticas hondureñas, el registro actual indica aproximadamente unos 130 hondureños en Israel, 230 hondureños en Palestina y 34 hondureños residentes en Qatar.

En otros países del Golfo como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, el censo continúa en actualización mediante registros voluntarios coordinados por las embajadas.

En el caso específico de Qatar, la embajadora fue enfática en que no existe, de momento, un escenario que obligue a evacuar. “Gracias a Dios, hasta el momento aquí en Doha no se ve la necesidad de realizar una evacuación”, subrayó.

La diplomática reiteró que la sede mantiene atención permanente para cualquier eventualidad.



“Nosotros estamos 24/7. De los comunicados que ha estado mandando Cancillería está mi número personal, yo estoy pendiente del teléfono. Estamos abiertos 24/7 para que ellos se contacten con nosotros”, aseguró.

La misión diplomática cuenta con registro y ubicación de todos los hondureños en Qatar, lo que permite una reacción inmediata ante cualquier incidente.

“Nosotros tenemos un registro de todos ellos, también les solicitamos que nos mandaran su ubicación por cualquier cosa, entonces estamos pendientes de ellos. Claro que los tenemos bien monitoreados”, sostuvo.



La principal recomendación de la representación hondureña en Doha es evitar el pánico y seguir únicamente instrucciones oficiales.

“Debemos mantener la calma. Eso es lo primordial. No nos podemos sobre alterar. Hay que mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales. Es la mejor manera de poder salvaguardarnos”, enfatizó la embajadora.

También envió un mensaje directo a las familias en Honduras. “A los familiares que estén tranquilos, nuestros connacionales aquí se encuentran bien y que no se preocupen, que nosotros vamos a estar en comunicación directa y constante con ellos”, añadió.

