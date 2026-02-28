130 hondureños viven en Israel y 230 en Palestina: Relaciones Exteriores llama a resguardarse

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) de Honduras expresó su profunda preocupación ante la escalada de tensiones y las operaciones militares en curso en medio oriente, tras los ataques ocurridos por parte de Israel y Estados Unidos contra Irán y viceversa. En un comunicado oficial de la SRECI, manifestó: "Honduras reafirma su compromiso histórico con la paz, la solución pacífica de las controversias y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas. Exhortamos a todas las partes a ejercer la máxima moderación, proteger a la población civil y privilegiar la vía diplomática para alcanzar una solución sostenible". Ante esta situación, el Estado de Honduras, mendiante la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional instó a los ciudadanos hondureños que están en Irán, Kuwait, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Israel y zonas circundantes, a tomar las medidas de precaución más pertinentes. Entre estas: Permanecer en lugares seguros y evitar zonas de riesgo y áreas abiertas, mantenerse informados exclusivamente mediante canales oficiales y fuentes verificadas, acatar las disposiciones de las autoridades locales sobre restricciones de movilidad y medidas deseguridad y comunicarse a la brevedad con las sedes diplomáticas hondureñas en medio oriente, para registro consular y asistencia.

Via WhatsApp

La consul de Honduras en Israel, Tesla Flores Abadie, sobre la difícil y peligrosa situación que se vive, apuntó: "de acuerdo al seguimiento que le hemos dado en los medios locales, afortunadamente no tenemos ningún indicio de algún hondureño que haya sufrido algún percance". La diplomática hondureña acreditada ante el gobierno israelí, aseguró que todos los hondureños y, obviamente, los israelíes, están en resguardaos en los respectivos refugios y que desde horas de la mañana del sábado han estado entrando y saliendo de estos refugios, siguiendo las medidas de seguridad indicadas por el gobierno de Israel. Flores Abadie aseguro que como sede deplomática manejan un canal de comunicación con los hondureños residentes en Israel, para compartir información y velar por la seguridad de cada uno de ellos en todo ese país de medio oriente.

"Actualmente tenemos un censo, yo lo llamo oficial, porque generalmente nunca llegamos a un número exacto, pero actualmente tenemos un censo de 130 hondureños; pero es importante resaltar que tenemos una gran comunidad de hondureños residentes en Palestina, alrededor de 230, con los que también manejo constante comunicación", detalló la consul hondureña Tesla Flores. Para desdicha de los compatriotas residentes en Palestina -a siete kilómetros de Jerusalén- ellos no cuentan con un refugio para protegerse de los ataques armados que pudieran llegar desde Irán, pero si están atentos a las alarmas que emiten los gobiernos cuando detectan una eventual ofensiva. Los connacionales residentes en Israel, están en los distintos puntos cardinales del territorio israelí, pero la mayoría de esos 130 hondureños, habitan en la zona central de Israel, aunque también hay en el norte y sur de esa nación. La comunicación del Consulado de Honduras en Israel, con los hondureños, es vía WhatsApp, ya que al entrar a los refugios, la comunicación tiene interrupciones y no suele ser muy clara, sin embaro, por la mensajería de WhatsApp, sí es efectiva.