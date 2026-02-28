Juticalpa FC vs Victoria EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Olancho, Honduras.- La jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras se pone en marcha con un duelo de necesidades y aspiraciones distintas entre Juticalpa FC y Victoria . El compromiso se disputará este viernes en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Olancho a partir de las 7:00 de la noche.

El conjunto canechero atraviesa un momento complicado en el certamen. Los dirigidos por Humberto Rivera son últimos en la tabla con apenas seis puntos en ocho partidos disputados y llega golpeado tras caer 2-1 en casa frente a Motagua. Los olanchanos han mostrado dificultades tanto en defensa como en la generación de juego, y la presión comienza a sentirse en un plantel que necesita reaccionar cuanto antes para no rezagarse en la lucha por la permanencia y los puestos de repechaje.

Jugar en el Juan Ramón Brevé representa una oportunidad clave para recomponer el camino. El respaldo de su afición será fundamental en un partido donde no hay margen de error. Una nueva derrota podría hundirlo más en el fondo de la clasificación y aumentar la tensión en el entorno del club.

Del otro lado, Victoria, dirigido por Hernán "La Tota" Medina llega con un panorama distinto. El equipo ceibeño ocupa la cuarta posición con 10 unidades y viene motivado tras su triunfo 2-1 frente a Olancho FC en su más reciente presentación. Ese resultado le permitió meterse en zona de clasificación y recuperar confianza en un torneo que ha sido bastante parejo.

La jaiba brava ha mostrado mayor solidez colectiva en las últimas jornadas, con orden defensivo y efectividad en momentos clave. Ahora buscan sumar fuera de casa para consolidarse en la parte alta y acercarse aún más a los líderes del campeonato.

Se espera un partido intenso, con un Juticalpa obligado a proponer y un Victoria que intentará aprovechar los espacios. La necesidad contra la ambición se cruzan en Olancho en un duelo que puede marcar el rumbo inmediato de ambos equipos en el Clausura 2026.