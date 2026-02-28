Donald Trump anuncia la muerte de Alí Jameneí tras bombardeos en Irán

Washington, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, ha muerto en los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país tras décadas de régimen de los ayatolás. "Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sanguinarios", escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social.

Ali Jameneí, de 86 años, ejerció como líder supremo de Irán desde 1989, siendo la máxima autoridad política y religiosa del país, por encima del presidente. "No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada", añadió el republicano en el mensaje. En el mensaje, el presidente estadounidense aseguró a su vez que la muerte de Jameneí "es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país". Afirmó también que los bombardeos "pesados y precisos" sobre Irán iniciados este sábado van a continuar "sin interrupciones durante la semana" o durante el tiempo que Washington requiera para alcanzar su "objetivo".