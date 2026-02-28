Nasry Asfura nombra nuevos funcionarios en su gabinete de gobierno

<b>Ana del Carmen Ardón Aguilar</b> fue juramentada como secretaria general del <b>Servicio de Administración de Rentas (SAR). </b>En tanto, <b>Ana Carolina Sikafy Canahuati </b>fue designada como directora ejecutiva de la <b>Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (Confi).</b> La <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/conforman-comision-para-llevar-cabo-tren-interoceanico-funcionarios-HE17646230" target="_blank">Confi</a></b> es la Comisión encargada de llevar a la realidad el proyecto del <b>tren interoceánico</b> y en la administración pasada era dirigida por <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/denuncian-hector-zelaya-gasto-1100-millones-lempiras-promover-tren-interoceanico-honduras-OM29430428" target="_blank">Héctor Zelaya</a></b>, hijo y secretario privado de<b> Xiomara Castro. </b>Esta comisión está integrada, además, por los titulares de la Secretaría de Defensa, Secretaría de Infraestructura y Transporte, Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y Secretaría de Finanzas. Su misión es obtener el financiamiento, los permisos y autorizaciones públicas necesarias para realizar los diseños constructivos, ejecutar la construcción y la operación y gestión del Ferrocarril Nacional Interoceánico.