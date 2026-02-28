  1. Inicio
Nasry Asfura nombra nuevos funcionarios en su gabinete de gobierno

Entre los nombramientos está la persona que dirigirá el proyecto del tren interoceánico, puesto que anteriormente tuvo Héctor Zelaya

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 16:13
Los nombramientos se dieron este 28 de febrero en Casa de Gobierno.

Foto: Cortesía gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura siguió nombrando este 28 de febrero nuevos funcionarios en su gabinete de gobierno.

A un mes de asumir funciones, Asfura Zablah está terminando de estructurar su gabinete el cual se redujo en comparación al de Xiomara Castro.

Ana del Carmen Ardón Aguilar fue juramentada como secretaria general del Servicio de Administración de Rentas (SAR).

En tanto, Ana Carolina Sikafy Canahuati fue designada como directora ejecutiva de la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (Confi).

La Confi es la Comisión encargada de llevar a la realidad el proyecto del tren interoceánico y en la administración pasada era dirigida por Héctor Zelaya, hijo y secretario privado de Xiomara Castro.

Esta comisión está integrada, además, por los titulares de la Secretaría de Defensa, Secretaría de Infraestructura y Transporte, Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y Secretaría de Finanzas.

Su misión es obtener el financiamiento, los permisos y autorizaciones públicas necesarias para realizar los diseños constructivos, ejecutar la construcción y la operación y gestión del Ferrocarril Nacional Interoceánico.

La Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico, que ahora dirigirá Ana Carolina Sikafy Canahuati, es un ente desconcentrado adscrito a la Presidencia de la República.

Sikafy Canahuati actuará como representante legal ya que el jefe de Estado, Nasry Asfura, tendrá la presidencia ejecutiva de la Confi.

Más designaciones

El presidente Nasry Asfura también oficializó a Fanny Carolina Flores del Cid como secretaria general de la Secretaría de la Niñez y la Familia (Senaf), Juan Carlos Zavala como gerente administrativo y Luis Carlos Cortés Cardona como subsecretario en la misma institución.

Delmis Adelfia López asumió como secretaria general de la Secretaría de Asuntos de la Mujer y Kenny Olson McNab como gobernador político del departamento de Islas de la Bahía.

Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

