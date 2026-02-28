Gobierno confirma que no habrá aumento al peaje en la CA-5 para ninguna categoría

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) informó que tras reuniones con la Concesionaria Vial de Honduras (Covi), se acordó no incrementar la tarifa de peaje en la carretera CA-5 para ninguna categoría de usuarios.

“Se ha llegado al acuerdo de no realizar ningún incremento a la tarifa de peaje en la CA-5 de ninguna de las categorías” indicó el comunicado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

El anuncio se produjo luego de que el pasado 27 de febrero, la empresa Covi informara sobre un posible aumento en las tarifas de peaje a partir del mes de marzo, sin detallar los montos que se aplicarían.

“Esta negociación ha permitido escuchar al concesionario sobre los compromisos económicos heredados que el gobierno mantiene desprendidos de este convenio y planificar el manejo de la concesión para los próximos años”, subraya el documento oficial.

Las conversaciones entre la SIT y Covi se retomaron tras finalizar el plazo de gracia para la actualización de tarifas que debían ajustarse en enero, con el fin de analizar escenarios que respeten la directriz contractual vigente.