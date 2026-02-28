Gobierno confirma que no habrá aumento al peaje en la CA-5 para ninguna categoría

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) informó que tras reuniones con la Concesionaria Vial de Honduras (Covi), se acordó no incrementar la tarifa de peaje en la carretera CA-5 para ninguna categoría de usuarios.
“Se ha llegado al acuerdo de no realizar ningún incremento a la tarifa de peaje en la CA-5 de ninguna de las categorías” indicó el comunicado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
El anuncio se produjo luego de que el pasado 27 de febrero, la empresa Covi informara sobre un posible aumento en las tarifas de peaje a partir del mes de marzo, sin detallar los montos que se aplicarían.
“Esta negociación ha permitido escuchar al concesionario sobre los compromisos económicos heredados que el gobierno mantiene desprendidos de este convenio y planificar el manejo de la concesión para los próximos años”, subraya el documento oficial.
Las conversaciones entre la SIT y Covi se retomaron tras finalizar el plazo de gracia para la actualización de tarifas que debían ajustarse en enero, con el fin de analizar escenarios que respeten la directriz contractual vigente.
Previo al acuerdo, la Asociación Nacional de Transportistas Unitarios de Honduras había anunciado un paro de labores como medida de protesta ante el posible incremento, afectando operaciones en rutas de carga y transporte de pasajeros.
“Animamos a la población a mantener la calma en este tema, continuar con la operatividad normal de los diferentes usuarios, conscientes de que quienes tenemos la responsabilidad de administrar esta concesión lo haremos con el mayor respeto a la legalidad”, indicó la SIT.
El gobierno enfatizó que la decisión se tomó pensando en la estabilidad económica de los transportistas y usuarios, evitando cargas adicionales que afecten la movilidad y el comercio en el país.
El cobro de peaje se realiza en la carretera CA-5 norte, que conecta Tegucigalpa con Puerto Cortés, a través de tres casetas ubicadas en Zambrano, Siguatepeque-Comayagua y en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
Según información de Covi, la última actualización de tarifas se efectuó en 2020; en 2021 y 2022, los precios permanecieron sin cambios debido a acuerdos con el gobierno.