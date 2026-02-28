Transportistas de carga pesada protestarán mañana por el aumento en el pago de peajes

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el eventual incremento a los pagos en las casetas de peaje instaladas en la carretera CA-5 norte, el gremio del transporte de carga pesada en el país ya anunció el primer paro de labores. Esta suspensión en sus trabajos rutiniarios será efectiva a partir de mañana domingo 1 de marzo, en seis ejes estratégicos de la carretera CA-5, pero también en otras carreteras que son de vital importancia para el comercio nacional e internacional. La Asociación Nacional de Transportistas Unitarios de Honduras (Asotraunh), informó que los sitios en los que se llevarán a cabo acciones de protesta son: en las casetas de peaje ubicadas en la carretera CA-5, en un punto de Puerto Cortés (el puerto más importante de Honduras y Centroamérica), y en San Lorenzo, Valle, donde funciona el puerto Henecán. Además, en la zona oriental del país, para ser precisos, en la ciudad de Danlí, en El Paraíso; en el norte lo harán en la salida de El Progreso hacia la ciudad de Tela, Atlántida, y en la ciudad de La Ceiba, también en el departamento de Atlántida.

"Se informa a todos los transportistas, usuarios y público en general que, debido al aumento anunciado por la concesionaria COVI, se hace un llamado a todos los transportistas a sumarse al paro de labores, como medida de protesta y solicitud de atención por parte de las autoridades competentes", detalla el comunicado de la Asotraunh.

Va a ser peor que un paro

Edgardo Menéndez, empresario del transporte de carga en Honduras, aseguró que iniciarán esas acciones de protesta ante el elevado costo del peaje, que ya se les hace casi imposible absorber a los propietarios del rubro del transporte. "Va a ser peor que un paro, porque cuando nosotros hacemos el paro, lo hacemos en cierto lugar, los camiones bien ordenaditos a la orilla de la carretera; ahorita van a haber seis lugares, tres de ida y tres de regreso, a donde va a estar el desmadre, como decimos nosotros, sencillamente porque no hay más dinero para darle más a los conductores", aseguró Menéndez.

El transportista manifestó que no se les dará más dinero a los motoristas para que paguen más de lo que actualmente está establecido en las casetas de peaje. Menéndez explicó que "de no responsabilizarse el gobierno, eso es lo que se viene. Estamos dándole la oportunidad al gobierno para que arregle este problema, y el problema no solo es este; es que en el último mes ha aumentado más de ocho lempiras el diésel. Por ejemplo: un camión gasta 80 galones de diésel; son 640 lempiras, ajá, y nos quieren vacunar con esos otros 500 o 600 pesos de peaje".

El exdiputado Edgardo Menéndez arguyó que el 33% de la tarifa de los transportistas no se aumenta desde hace ocho años y que el llamado es para el presidente Nasry Asfura, para que revise la situación del gremio del transporte de carga pesada en Honduras.



De nueve hasta 98 lempiras

De acuerdo con lo detallado por los transportistas de carga, el objetivo de esta acción es manifestar el descontento del sector transporte ante las medidas que afectarán directamente la operatividad y economía de los transportistas, buscando soluciones justas para el gremio y la población en general.