Posponen por unos días el aumento al cobro del peaje en la CA-5

Tegucigalpa, Honduras.- La empresa Concesionaria Vial de Honduras (Covi) y los transportistas de carga pesada acordaron posponer entre el 19 y 21 de enero la entrada en vigencia de las nuevas tarifas del cobro de peaje en la carretera CA-5. La decisión se tomó tras una reunión sostenida entre autoridades de la concesionaria y representantes del sector transporte este miércoles 14 de enero, horas antes del día que se había anunciado el "trancazo". “Primero queda en suspenso todo, que va a haber una reunión el día 19 con las nuevas autoridades, parece que eso ya está adelantado el día 19, y que se fabricó el espacio de parte del transporte con la concesionaria que hablara con las nuevas autoridades, que no se aplicara ese ajuste, es lo bueno de esto, es lo que se ha logrado”, indicó Gerardo Menéndez, dirigente del trasporte pesado.

"Esperemos a ver, esperemos por lo menos descansemos ahora, porque esperemos a ver que va a pasar para aplacar esta situación, porque es necesario aplacar esta situación", añadió Menéndez. El contrato establece que la revisión de las tarifas al peaje debe de hacerse una vez al año de acuerdo con la inflación, o sea, al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y generalmente entra en vigencia en enero.

Nuevas tarifas