Honduras reubica por primera vez en EE UU a ocho grandes felinos para su conservación

Como un acto de donativos, los ocho felinos que antes habitaban en el centro Little French Key serán enviados a dos refugios en Estados Unidos para un mejor estilo de vida.
Por primera vez en Honduras se realizó la reubicación internacional de 8 grandes felinos (5 tigres y 3 leones) hacia dos centros especializados en Estados Unidos.
Lo anterior fue con el objetivo de brindarles una mejor calidad de vida y condiciones adecuadas para su bienestar
Esta reubicación fue solicitada por los actuales propietarios del sitio Little French Key, en Roatán, quienes decidieron donar estos felinos.
Los felinos se encontraban en un depósito temporal desde 2018 y finalmente serán trasladados a los refugios Turpentine Creek Wildlife Refuge y Carolina Tiger Rescue, en calidad de donación
El proceso cuenta con los permisos correspondientes, evaluaciones clínicas y el Certificado CITES de exportación.
Además, cuenta con el acompañamiento de un técnico del ICF para verificar la trazabilidad desde La Ceiba hasta los refugios de destino
El Instituto de Conservación Forestal (ICF), FEMA, CITES, SAG, SENASA y la Administración Aduanera, están siguiendo el debido proceso y la normativa nacional e internacional para hacerlo legalmente.
Aunque inicialmente se conoció en redes que los animales pertenecían al Zoológico Joya Grande, ubicado en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, el ICF aclaró que fue un donativo.
La acción fue anterior fue tomada como un paso importante por la conservación, el bienestar animal y la protección de la vida silvestre