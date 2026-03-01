Gobierno de Honduras condena ataques de Irán a Israel y otros países del Medio Oriente

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras a través de la Cancillería de la República condenó los ataques de Irán a naciones como Israel y otras en el Medio Oriente. Los ataques de Irán se han dado tras el asesinato de su líder supremo, Ali Jameneí, por parte de Estados Unidos junto a Israel.

Aunque Teherán ha dicho que todo se da en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes, la administración de Nasry Asfura cuestionó toda acción que "ponga en riesgo la estabilidad global".

Comunicado de Cancillería:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMUNICADO OFICIAL Honduras condena los ataques de Irán y rechaza toda acción que ponga en riesgo la estabilidad global Tegucigalpa, M.D.C., 01 de marzo de 2026 La República de Honduras condena de forma enérgica los ataques con misiles y aeronaves no tripuladas lanzados por la República Islámica de Irán que han afectado el territorio de Estados soberanos de la región del Golfo y países vecinos, incluyendo el Estado de Israel, Qatar, el Reino de Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Kuwait, el Reino de Arabia Saudita y el Reino Hachemita de Jordania. Estas acciones incrementan el riesgo de una escalada de alcance regional, ponen en peligro la vida de poblaciones civiles, comprometen la seguridad de comunidades extranjeras residentes, incluidos ciudadanos hondureños, y amenazan la estabilidad de infraestructura crítica y rutas estratégicas relevantes para el comercio internacional.

Honduras rechaza el uso de la fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de los Estados, y subraya que la protección de la población civil y el respeto al Derecho Internacional Humanitario deben observarse en estricto apego, en cualquier punto de la región. En ese marco, la República de Honduras expresa su solidaridad con los pueblos y Gobiernos de los Estados afectados y su respaldo a los esfuerzos compatibles con el derecho internacional destinados a proteger a la población civil, salvaguardar la infraestructura crítica y restablecer la estabilidad regional. Honduras hace votos por una desescalada inmediata y el pronto retorno a los canales diplomáticos, con apoyo de los mecanismos multilaterales pertinentes, y reafirma su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y la solución pacífica de las controversias. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional permanece en comunicación con las Misiones Diplomáticas de Honduras acreditadas en la región y tiene activos los protocolos de asistencia consular para la protección de nuestros connacionales.