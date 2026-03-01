Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas; FBI investiga posible acto terrorista

Austin, Texas.- Al menos tres personas murieron y otras 18 resultaron heridas tras un tiroteo en un bar en Austin (Texas) que está siendo investigado como posible acto terrorista, según informaron este domingo las autoridades. El incidente tuvo lugar sobre las 2 de la madrugada, hora local, en una popular zona de bares universitarios. El sospechoso, que fue abatido por los agentes que respondieron al tiroteo, había estado rondando la calle del bar antes de comenzar a disparar, según informó la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, en una rueda de prensa. "Prendió las luces de parqueo, bajó la ventana y empezó a disparar desde el auto con una pistola, hiriendo a varias personas que estaban en el patio del bar", explicó Davis.

Después, continuó la agente, se bajó del vehículo y siguió disparando, hasta que fue abaleado por los agentes. Los al menos 18 heridos fueron trasladados a hospitales locales y tres de ellos se encuentran en estado crítico, señalaron las autoridades, que aún no han identificado al sospechoso o a las víctimas. El FBI está trabajando con la policía local en la investigación y encontraron "indicios" en el coche del sospecho que apuntan a "posibles vínculos terroristas", según indicó el agente especial Alex Doran en la rueda de prensa. De acuerdo con fuentes consultadas por la cadena NBC, las autoridades aún no han determinado si se trata de un individuo con problemas mentales o un acto de terrorismo.