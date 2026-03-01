Llega a Honduras Michelle Muschett, directora regional del PNUD para América Latina

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes arribará a Honduras Michelle Muschett, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, en el marco de una visita oficial. Durante su estadía, Muschett tendrá encuentros con autoridades del Ejecutivo, el Legislativo y el sector social, con el objetivo de conocer los avances de los proyectos que el PNUD ejecuta en el país y discutir posibles áreas de cooperación. Entre las citas programadas, la funcionaria sostendrá un encuentro con el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial.

Asimismo, se reunirá con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; con el ministro de Finanzas, Emilio Hércules; y con la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Fátima Juárez. Las reuniones se centrarán en la cooperación internacional, políticas de desarrollo sostenible y la evaluación de los programas que buscan fortalecer la gestión pública y social en Honduras. La agenda de Muschett incluye un recorrido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde será recibida por el rector Odir Fernández. Allí conocerá los avances del proyecto “Mejora de la educación superior mediante el fortalecimiento de capacidades en la UNAH”, ejecutado por el PNUD. El proyecto busca modernizar la gestión universitaria, promover la innovación académica, fortalecer el bienestar estudiantil e impulsar la sostenibilidad institucional.

Trayectoria de Michelle Muschett