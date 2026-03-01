Llega a Honduras Michelle Muschett, directora regional del PNUD para América Latina

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes arribará a Honduras Michelle Muschett, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, en el marco de una visita oficial.
Durante su estadía, Muschett tendrá encuentros con autoridades del Ejecutivo, el Legislativo y el sector social, con el objetivo de conocer los avances de los proyectos que el PNUD ejecuta en el país y discutir posibles áreas de cooperación.
Entre las citas programadas, la funcionaria sostendrá un encuentro con el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial.
Asimismo, se reunirá con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; con el ministro de Finanzas, Emilio Hércules; y con la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Fátima Juárez.
Las reuniones se centrarán en la cooperación internacional, políticas de desarrollo sostenible y la evaluación de los programas que buscan fortalecer la gestión pública y social en Honduras.
La agenda de Muschett incluye un recorrido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde será recibida por el rector Odir Fernández.
Allí conocerá los avances del proyecto “Mejora de la educación superior mediante el fortalecimiento de capacidades en la UNAH”, ejecutado por el PNUD.
El proyecto busca modernizar la gestión universitaria, promover la innovación académica, fortalecer el bienestar estudiantil e impulsar la sostenibilidad institucional.
Trayectoria de Michelle Muschett
Muschett fue nombrada directora regional del PNUD en noviembre de 2022. Es especialista en política social y desarrollo global.
Antes de unirse al PNUD, trabajó como asesora principal de políticas públicas y directora ejecutiva de Educación para la Iniciativa de Desarrollo Humano y Pobreza de Oxford, asesorando a gobiernos de África, Asia y América Latina en temas de pobreza multidimensional.
También ocupó cargos en el Grupo del Cuarto Sector, orientando estrategias para promover modelos económicos inclusivos y sostenibles.
En Panamá, se desempeñó como viceministra y ministra de Desarrollo Social, donde lideró la creación del primer Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) nacional y el IPM de Infancia,
Muschett tiene maestrías en Administración Pública por la Universidad de Cornell (Estados Unidos), en Derecho Comercial por la Universidad Externado de Colombia y en Gestión de Proyectos Patrimoniales y Culturales por el Instituto de Arte y Restauración Palazzo Spinelli (Italia). Habla español, inglés e italiano.