El PNUD felicita a Mireya Agüero por su nombramiento como canciller

Tegucigalpa, Honduras.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) felicitó este jueves 29 de enero a Mireya Agüero por su nombramiento como canciller de la República. “Desde el PNUD la felicitamos por su nombramiento y reafirmamos nuestro compromiso como aliado confiable de la Presidencia de Honduras para apoyar sus prioridades centradas en las personas”, expresó la institución a través de sus redes sociales. En la misma publicación, el PNUD compartió imágenes del encuentro sostenido entre la nueva canciller y el representante residente del organismo en Honduras, Alessandro Fracassetti.

Aunque la institución no detalló los temas abordados durante la reunión, sí dejó en evidencia su respaldo y conformidad con el nombramiento de Agüero como titular de la Cancillería. Cabe recordar que Agüero fue juramentada como canciller de Honduras el pasado martes 27 de enero, el mismo día en que se llevó a cabo la toma de posesión del presidente Nasry Asfura. La diplomática y abogada cuenta con una amplia trayectoria en el servicio exterior hondureño, con más de 40 años de experiencia en el ámbito diplomático. Asimismo, posee formación en Derecho, una especialización en Relaciones Internacionales y experiencia como catedrática universitaria.