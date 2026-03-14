Olbin Sarmiento es electo como nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El profesional del derecho Olbin José Sarmiento Mena fue electo este sábado -14 de marzo- como nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) para el período 2026-2028. Sarmiento Mena se convierte en el sucesor de Gustavo Rafael Solórzano Díaz, quien actualmente se desempeña como comisionado propietario de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), ambos representantes del movimiento “Frente Patria y Justicia”. Tras el desarrollo del proceso electoral en el país y la participación de miles de profesionales del derecho, la tendencia y los resultados favorecieron al togado.

Ahora, Sarmiento Mena asumirá la responsabilidad de dirigir el gremio de abogados hondureños durante el próximo período. En la contienda participaron también el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Abilio Serrano, candidato del Frente Independiente; Mario Urquía, secretario general del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), quien fue postulado por el Frente Reivindicador Democrático; y Pedro Vásquez, aspirante del Frente Gremialista para la Transparencia. Todos ellos fueron superados por la candidatura de Sarmiento en la votación realizada este día.