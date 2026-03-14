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Olbin Sarmiento es electo como nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras

El abogado, representante del movimiento “Frente Patria y Justicia”, es declarado presidente del Colegio de Abogados de Honduras tras ganar las votaciones

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 19:12
Olbin Sarmiento es electo como nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras

Las elecciones del Colegio de Abogados de Honduras convocaron a miles de profesionales del derecho en distintos centros de votación habilitados en el país.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El profesional del derecho Olbin José Sarmiento Mena fue electo este sábado -14 de marzo- como nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) para el período 2026-2028.

Sarmiento Mena se convierte en el sucesor de Gustavo Rafael Solórzano Díaz, quien actualmente se desempeña como comisionado propietario de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), ambos representantes del movimiento “Frente Patria y Justicia”.

Tras el desarrollo del proceso electoral en el país y la participación de miles de profesionales del derecho, la tendencia y los resultados favorecieron al togado.

Ahora, Sarmiento Mena asumirá la responsabilidad de dirigir el gremio de abogados hondureños durante el próximo período.

En la contienda participaron también el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Abilio Serrano, candidato del Frente Independiente; Mario Urquía, secretario general del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), quien fue postulado por el Frente Reivindicador Democrático; y Pedro Vásquez, aspirante del Frente Gremialista para la Transparencia. Todos ellos fueron superados por la candidatura de Sarmiento en la votación realizada este día.

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Tras el gane, Sarmiento Mena manifestó que: “Estoy feliz porque tuve el respaldo de todos los colegas. Me dijeron que tenía una diferencia de 3,500 votos contra el FRD. Nos respondió el colegio y nos responderá el Frente Patria y Justicia porque ganamos todas las urnas en Tegucigalpa. Tuvimos un gane en el que no hay duda de que no hubo fraude; fueron unas elecciones transparentes y democráticas que hoy celebramos.”

Mientras tanto, Solórzano Díaz mencionó que: “Demostramos que somos un gremio súper democrático y gracias a Dios por los resultados que nosotros tenemos. Lo que puedo decir es que vamos a ceder la presidencia a un nuevo miembro del movimiento Derecho y Justicia, y eso nos pone muy contentos y le deseamos lo mejor en esta nueva gestión".

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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