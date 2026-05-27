Escuelas Amigables con el Ambiente inician su ruta verde con jornadas sobre reciclaje

Tegucigalpa, Honduras.- Entre juegos, canciones y charlas sobre reciclaje, cientos de niños capitalinos comenzaron a dar sus primeros pasos hacia una cultura ambiental más consciente con el inicio de Escuelas Amigables con el Ambiente 2026, una iniciativa impulsada por EL HERALDO. La duodécima edición del proyecto escolar más ecológico escolar de pasó de la teoría a la acción de manera contundente. En alianza con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el proyecto arrancó este miércoles con visitas a dos escuelas participantes para promover entre la niñez prácticas de sostenibilidad y reciclaje.

La temática central de esta primera jornada fue la economía circular, enfocada en las “tres R”: reducir, reutilizar y reciclar. Con dinámicas interactivas, datos educativos y actividades lúdicas, los especialistas de la SERNA captaron la atención de los alumnos de los Centros de Educación Básica (CEB) Rafael Pineda Ponce #2 y Ramón Cálix Figueroa, los primeros dos centros incluidos en la agenda de formación ambiental.

Primeras paradas: entusiasmo y vulnerabilidad

La jornada comenzó a las 8:30 de la mañana en el CEB Rafael Pineda Ponce #2, ubicado en la colonia Unidad de Fuerza, en el sector de Nueva Capital. El centro atiende a niños de al menos 28 colonias aledañas. El director del centro educativo, Isabel Cruz, destacó la importancia de fomentar desde temprana edad el cuidado del ambiente. “Es una gran alegría tenerlos aquí. Me encanta la disciplina y la educación de todos los jóvenes, y que ellos aprendan a cuidar la naturaleza. Esto es lo que le podemos heredar nosotros a ellos, que aprendan a cuidar porque nosotros ya vamos de salida, pero ellos van creciendo”, expresó el educador, haciendo eco del lema del proyecto EAA: "Grandes cambios en manos pequeñas".

Posteriormente, el equipo se trasladó al CEB Ramón Cálix Figueroa, que cuenta con una población estudiantil de aproximadamente 730 alumnos en jornadas diurna y vespertina. La subdirectora del centro, Merlin Flores, valoró positivamente la llegada del programa ambiental.

“Nuestros niños con este proyecto están súper encantados. Lo bonito es empezar por ellos para hacer conciencia de lo que es cuidar nuestro ambiente. Los seres humanos somos la mayoría de los culpables de contaminar, pero tenemos que hacer un llamado y qué bonito que nuestros niños van a ser partícipes haciendo conciencia”, comentó Flores.

Herramientas clave y el impacto de los residuos

Como parte de las actividades, diario EL HERALDO entregó contenedores de reciclaje para facilitar la separación de papel, plástico, aluminio, cartón y residuos orgánicos dentro de los centros educativos participantes. Uno de los momentos centrales de la charla, impartida por Danny Osorio, técnico de la SERNA, fue la explicación sobre el tiempo de descomposición de materiales de uso cotidiano, entre ellos plástico, vidrio, latas y calzado. “Es muy importante conocer esto porque hay productos que duran en el ambiente más de mil años en descomponerse, afectando enormemente la flora y la fauna. Ya se encuentran microplásticos en los peces y en el agua que consumimos. ¿Cómo le vamos a dar una gestión adecuada? Separándolos correctamente y mandándolos a un centro de reciclaje”, explicó Osorio.

Con estas actividades, Escuelas Amigables con el Ambiente inicia su primera fase de formación, que contempla diez semanas consecutivas de concientización ambiental en centros educativos de Tegucigalpa.

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