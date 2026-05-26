Más de 2,500 escolares de la capital aceptan el compromiso de cuidar el planeta

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente (EAA) 2026 inició su cruzada por la protección del planeta y se prepara para sembrar la semilla de la conciencia ambiental en cinco centros educativos de la capital. Desde hoy, 2.500 niños se comprometieron a transformar esa semilla en plantas verdes que protegen frente al impacto negativo del cambio climático y durante diez semanas formarse como líderes ambientales. En el lanzamiento de la duodécima edición de EAA, los pequeños líderes de los clubes ecológicos del Centro de Educación Básica Roberto Sosa, la Escuela de Varones Lempira, el Centro de Educación Básica Ramón Cálix Figueroa, el Centro Educativo Rafael Pineda Ponce y el Centro Educativo Roberto Suazo Córdova, asumieron el reto de convertirse en guardianes de la tierra y líderes ambientales. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), la Secretaría de Educación y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), instituciones que han reforzado su compromiso con la educación ambiental. Y el respaldo de patrocinadores que creen en un proyecto que promueve la educación ambiental y que comulga con sus valores. Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Reciclaje Diamante, Santillana Honduras y Metrocinemas. El acto de lanzamiento, que tuvo lugar en La Galería, comenzó con un momento solemne de oración y la entonación del Himno Nacional de Honduras, un gesto que dio un sentido de unidad y respeto al inicio de una jornada orientada a la formación de valores ciudadanos. Posteriormente, las palabras de apertura recordaron que el proyecto no solo es una campaña educativa, sino una estrategia de largo alcance que busca transformar hábitos cotidianos en las nuevas generaciones.

“De la mano de ustedes niños, líderes de los clubes ecológicos y de los comités ambientales de estos cinco centros educativos de la capital, sus directores y maestros guías iniciamos esta nueva jornada”, expresó Glenda Estrada, jefa de Redacción de EL HERALDO. Los niños asumieron el compromiso de 10 semanas en las que aprenderán a separar residuos, cuidar el agua, elaborar compostaje, realizar reforestación y crear huertos escolares. “Ustedes son nuestra esperanza, la de rescatar a un planeta golpeado por el cambio climático, abatido por la contaminación que hoy nos tiene asfixiados con esta insoportable ola de calor. Y nos van a prometer que de aquí en adelante serán los custodios de las áreas verdes de sus escuelas, adoptarán buenas prácticas ambientales y las promoverán en sus hogares y comunidades”, expuso Estrada ante los nuevos guerreros del proyecto. El ambiente se llenó de aplausos mientras los estudiantes escuchaban atentos el llamado a convertirse en guardianes del planeta, una responsabilidad que comienza con pequeñas acciones diarias dentro y fuera de las aulas.

En representación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la directora de Desarrollo Humano, Leonor Osorio, expresó el respaldo institucional a la iniciativa y el compromiso de la municipalidad con la sostenibilidad urbana. “Para la Alcaldía del Distrito Central, a través del alcalde Juan Diego Zelaya, este proyecto es fundamental porque no se trata solo de educar, sino de formar ciudadanos responsables con su ciudad y con su entorno inmediato”, expresó la funcionaria. Osorio destacó que la comuna capitalina se suma activamente a las 10 semanas de actividades previstas, brindando apoyo logístico, humano y técnico para fortalecer el impacto del programa. Por su parte, la Secretaría de Educación, a través de la jefa del Departamento de Educación, Comunicación, Ambiente y Salud (Decoas), Sandra Tejada, resaltó que el cambio climático ya no es una amenaza futura, sino una realidad presente que debe ser abordada desde las aulas. "Hoy estamos formando niños que crecerán en un país donde el agua, los bosques y el aire limpio serán cada vez más valiosos. Por eso la educación ambiental es urgente y necesaria", indicó Tejada. La funcionaria explicó que el proyecto busca fomentar hábitos concretos como la reducción del uso de plásticos, el reciclaje, el ahorro de energía y la protección de los recursos naturales en los centros educativos. Desde la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el subsecretario Ramón Dagoberto Rodríguez destacó la importancia de construir una ciudadanía ambiental desde edades tempranas. “El país necesita una generación que comprenda que los recursos naturales no son infinitos y que su protección es clave para el desarrollo sostenible”, afirmó.

Rodríguez señaló que Honduras enfrenta desafíos importantes en materia ambiental, pero que iniciativas como Escuelas Amigables representan una oportunidad para generar cambios estructurales a largo plazo. Durante el evento, que tuvo un acto intermedio de "A puros cuentos" con Edgar Valeriano y Mariano Rodríguez del Grupo Teatral Bambú, se reiteró el llamado a los estudiantes para convertirse en líderes ambientales dentro de sus centros educativos, asumiendo un rol activo en la promoción de buenas prácticas ecológicas. La jornada transcurrió en un ambiente de participación ordenada y entusiasmo generalizado, donde cada intervención reforzó el mensaje de que la educación ambiental es un proceso continuo que requiere compromiso, constancia y articulación entre todos los actores involucrados en el sistema educativo y social del país.