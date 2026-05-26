Shakira dedica emotivas palabras a Piqué cuatro años después de su ruptura

Shakira ha vuelto a hablar de su vida personal en una reciente entrevista y dejó una declaración que ha llamado la atención de todos.
La cantante colombiana expresó un inesperado mensaje de agradecimiento hacia Gerard Piqué, padre de sus hijos, en palabras que muchos interpretan como una muestra de cierre emocional tras una de las separaciones más mediáticas de los últimos años.
La artista sorprendió al referirse públicamente a su expareja con un tono sereno y conciliador, alejándose de la narrativa de tensión que marcó los primeros meses posteriores a su ruptura.
Durante una reciente conversación con medios internacionales, la intérprete habló sobre la transformación personal que ha vivido en los últimos años y aprovechó para expresar gratitud por el papel que Piqué ha tenido en una faceta esencial de su vida: la maternidad.
“Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy”, habría expresado la barranquillera, en una declaración que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y en medios de entretenimiento.
Las palabras de Shakira marcan un contraste con etapas anteriores, cuando su separación estuvo acompañada de canciones cargadas de referencias personales y mensajes que muchos interpretaron como indirectas hacia el exfutbolista.
Temas como BZRP Music Sessions #53, convertidos en fenómenos globales, reflejaron el momento emocional que atravesaba la cantante y consolidaron una etapa artística profundamente ligada a su proceso de catarsis personal.
Sin embargo, esta nueva declaración parece mostrar una visión más madura y enfocada en el presente.
Fuentes cercanas a la artista han señalado en distintas ocasiones que su prioridad absoluta sigue siendo el bienestar de sus hijos, Milan Piqué y Sasha Piqué, así como mantener un entorno emocionalmente estable para ellos.
La cantante también atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera, con nuevos proyectos musicales, una agenda internacional activa y una renovada conexión con su público.
Para muchos seguidores, sus recientes palabras no representan una reconciliación sentimental con Piqué, sino una señal clara de evolución emocional y de una etapa en la que la artista parece haber encontrado un nuevo equilibrio.
Con este mensaje, Shakira demuestra que, más allá de las heridas del pasado, también hay espacio para reconocer aquello que forma parte importante de su historia personal.