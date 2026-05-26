Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 27 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este miércoles 27 de mayo son varias las zonas afectadas por los cortes de energía eléctrica.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cuáles son los lugares que permanecerán sin fluido eléctrico por más de cinco horas.
Entre las zonas más afectadas figuran el Distrito Central, San Pedro Sula y otros municipios de la zona norte.
A continuación, el listado:
Distrito Central de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, colonia Castaños Sur, colonia Argentina, colonia Linda Vista Este, Doral School, centro comercial Galerías, Elements, Ministerio Público, colonia El Triángulo, Las Cumbres, colonia Los Almendros, Torre Alfa, Dormicentro, Equidad Compañía de Seguros, Embajada de República Dominicana, Torre Belvedere, Torre Aria, edificio Vista Hermosa, Grupo Terra y zonas aledañas.
Distrito Central de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Parte del valle de San Francisco, Aldeas S.O.S., Santa Inés, Central General de Trabajadores (CGT), Rancho El Rincón y zonas aledañas.
Cofradía y Naco en Cortés de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
Colonia Vida Nueva, colonia Santa Elena, colonia Villas Campestre, Cortés, colonia Montelimar, Naco, La Acequia, San José de Majada, San Antonio de Majada, Montegrande, Agua Sucia, La Laguna, Quimistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Correderos, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, La Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Santa Cruz Minas, Lear, Green Valley, ingenio Chumbagua, Envasa 2, generadora Los Laureles (Cuyagual).
San Pedro Sula de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
Barrio Morazán, colonia Las Vegas, colonia Esquipulas, residencial Andalucía, colonia Ideal, estadio Jaime Villegas, campo de fútbol Sergio Amaya, Diacero, colonia Modelo y barrio Morazán.
Santa Cruz de Yojoa de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Santa Cruz de Yojoa, barrio El Centro, barrio Concepción, barrio Bellavista, barrio Suyapa, barrio Capiro, barrio San José, barrio Los Pinos, barrio Buenos Aires, barrio Las Crucitas, barrio La Herradura, colonia San Pablo, colonia Brazos Abiertos, Pueblo Quemado, colonia Ruth Elizabeth, colonia Roberto Pineda, colonia El Milagro, San Antonio Trojes, San José y Las Jaguas.