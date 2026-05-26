Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 27 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este miércoles 27 de mayo son varias las zonas afectadas por los cortes de energía eléctrica.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cuáles son los lugares que permanecerán sin fluido eléctrico por más de cinco horas.

Entre las zonas más afectadas figuran el Distrito Central, San Pedro Sula y otros municipios de la zona norte.