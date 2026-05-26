La Sesal extiende jornada de vacunación por baja asistencia de la población

Tegucigalpa, Honduras.- Debido a que la población no está asistiendo a vacunarse contra las diferentes enfermedades, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) decidieron extender la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación que se desarrolla a nivel nacional. La doctora Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), informó que, a una semana de que finalice la jornada, apenas se ha inmunizado a cerca del 70% de la población meta. Es decir que, de los 2.5 millones de personas que se tiene previsto inmunizar, hasta ahora son cerca de 1.7 millones de hondureños a los que ya se les aplicó el biológico. Ante eso se decidió extender hasta el 15 de junio la jornada, con el propósito de que la población acuda a los centros de salud a inmunizarse.

"Lamentablemente no alcanzamos las coberturas óptimas, que deben ser al menos del 95%, por lo que se está planificando la extensión de la jornada", dijo la jefa del PAI. Con la extensión de dos semanas más del proceso de inmunización, las autoridades de la Sesal informaron que reforzarán las acciones con más puestos móviles, la continuidad de más de 6,000 brigadas casa a casa y la ampliación de horarios en centros de salud, incluyendo jornadas vespertinas y fines de semana. La funcionaria aseguró que existe suficiente abastecimiento de vacunas en todo el país y reiteró que estas son seguras, eficaces y gratuitas. Por lo que hizo el llamado a los padres de familia a llevar a sus hijos a los centros de salud a iniciar o completar los esquemas de vacunación de los menores.

Desinformación

Uno de los principales factores detrás de la baja cobertura es la desinformación difundida en redes sociales y campañas negativas contra la vacunación, aseguró García. "Eso eso ha sido una causa fundamental para que las personas y las familias hondureñas no acudan a buscar los servicios de vacunación. La campaña negativa en contra de las vacunas ha sido fatal para llegar a alcanzar la meta", dijo la titular del PAI.

Entre los grupos meta que más renuencia tienen a inocularse son los menores de cinco años, debido a que la decisión recae en los padres de familia y éstos no los están llevando a los centros de salud. En ese grupo la cobertura de inmunización durante la jornada que inicio el pasado 11 de mayo es de aproximadamente el 62%, aseguró la funcionaria. Las bajas tasas de cobertura han provocado el resurgimiento de enfermedades como la tos ferina y el sarampión. En ese sentido las autoridades pidieron a la población a no tener miedo de las vacunas que se aplican, pues son seguras, eficaces y protegen contra al menos 27 enfermedades. "A lo que le tenemos que tener miedo es a estas enfermedades y a las muertes por estas enfermedades que perfectamente pudieron ser prevenibles mediante la vacunación", dijo. Actualmente en el país se registra un repunte de casos de tos ferina, enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a los recién nacidos. Son 154 menores los que se han contagio con el virus en lo que va del 2026 en el territorio, además se contabilizan 14 bebés fallecidos, los dos últimos son los gemelos que perecieron en el Hospital Materno Infantil.