Colegio Médico no descarta realizar protestas ante la falta de respuesta por parte de Salud

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció este lunes que las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) no responden las solicitudes y oficios que envía el gremio para resolver la problemática que esta afectando a cientos de galenos. El doctor Haroldo López, representante del colegio, indicó a EL HERALDO que a pesar que hay un compromiso firmado desde abril para dar solución a las demandas del sector, hasta la fecha no hay avances, ni han recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Sesal ni del Poder Ejecutivo. "No tenemos ninguna comunicación oficial. Hemos mandado cartas, solicitudes al presidente, a los viceministros también, y no tenemos respuesta”, reclamó el galeno, quien cuestionó la falta de atención a los planteamientos del gremio.

Señaló que las mesas técnicas que habían sido creadas como mecanismo para avanzar en la revisión de contratos de los más de 400 médicos que tienen problemas fueron suspendidas desde hace varias semanas y no han sido reactivadas. Desmintió las declaraciones de las autoridades sanitarias en las que aseguran que ya se reintegraron unos 400 galenos; López manifestó que la mayoría de los casos siguen sin resolverse. Indicó que de unos 367 galenos en evaluación, únicamente 31 han sido aprobados, pero ninguno ha recibido pago, por lo que lamentó la falta de voluntad por parte de las autoridades para resolver el conflicto. Los médicos también exigen la contratación por parte de Salud de los médicos que laboran en diferentes instituciones estatales mediante la descentralización, así como los nombramientos permanentes de quienes laboran por contrato. Así mismo exigen los pagos atrasados a sus compañeros, pues son cerca de 600 galenos a los que aún se les adeuda pagos desde enero de este año. El gremio no descarta ejecutar diversas acciones para demandar a las autoridades a que cumplan con los acuerdos que se firmaron y los cuales pondrían fin a la problemática.