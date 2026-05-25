El Congreso Nacional no acelerará elección en el CNE y TJE

Este listado, que no cuenta con más plazos de espera, representa el filtro definitivo de profesionales que buscan dar estabilidad a las máximas instituciones rectoras del voto y la justicia electoral de cara a los próximos comicios.

Tras vencerse la última prórroga otorgada por el Legislativo, la Comisión de Selección recibirá de forma definitiva la nómina final de los candidatos evaluados para ocupar las vacantes de consejeros y magistrados sustitutos en el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) y el Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ).

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional entra este lunes en una etapa de definiciones cruciales para el andamiaje democrático del país y una lucha por lograr consensos.

A pesar de la presión por la entrega del documento, la elección de los nuevos funcionarios en el pleno del Congreso Nacional no será inmediata.

La parálisis originada por la falta de acuerdos políticos obliga a las bancadas a iniciar una intensa jornada de cabildeos, ya que el nombramiento de las autoridades electorales requiere obligatoriamente de una mayoría calificada de 86 votos, una cifra que ninguna fuerza política posee por sí sola en la actual conformación del hemiciclo.

El ambiente legislativo se mantiene expectante, pues diversos sectores sociales exigen que el proceso de selección de estos sustitutos se base estrictamente en la meritocracia, la transparencia y la idoneidad técnica.

Con la nómina en manos de los diputados, el reto del Congreso Nacional consistirá en destrabar las negociaciones y evitar que la integración de estos órganos quede sujeta a cuotas partidarias que debiliten la confianza ciudadana en el sistema electoral.

Al concluir el plazo de entrega de la nómina, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue categórico al señalar que la recepción del listado no apresurará una votación a matacaballo en el pleno, supeditando la elección de las nuevas cabezas electorales a la consecución de reformas previas.

"La elección será cuando tengamos los consensos, no hay una camisa de fuerza que le diga al Congreso que una vez recibida la nómina tenemos que elegir ya hoy. Esto es con consenso", advirtió Zambrano, asegurando que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal coinciden en la urgencia de establecer medidas de protección para las elecciones generales.

"Mientras no se hagan las reformas y no tengamos los blindajes, por lo menos yo no voy a someter a votación solo por caprichos de un partido a darle un cargo sin tener la protección del proceso", aseguró Zambrano.

El líder de la Cámara Legislativa recordó que para estas reformas se necesitan estrictamente 86 votos, un respaldo que esperan consolidar en las próximas semanas.

Asimismo, se refirió al estatus operativo actual del CNE tras la reciente aprobación del decreto que modificó transitoriamente el quórum mínimo para sesionar.

Zambrano explicó que las licencias de las consejeras propietarias Cossette López y Ana Paola Hall ya están resueltas en el marco legal vigente.

"Las licencias de Cossette López y Ana Paola Hall, ellas van a determinar en qué momento. Recuerden, las acabamos de ampliar y autorizar para que puedan hacer pleno las dos propietarias con el suplente", puntualizó el diputado.

Zambrano justificó la urgencia de las medidas aprobadas en el Diario Oficial La Gaceta señalando los vacíos y contradicciones de la normativa anterior.

"Era un poco contradictorio la misma ley que no permite; si existe ausencia absoluta de un consejero, no se podría integrar a los suplentes ni hacer pleno, y eso más bien ha retrasado el término de muchos procesos de la elección general", criticó.