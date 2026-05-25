"No se apresuren a ser visibles, apúrense a ser creíbles": Lucía Alvarado tras recibir el premio Álvaro Contreras 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) entregó este 25 de mayo, Día del Periodista en Honduras, el premio Álvaro Contreras a la periodista Lucía Alvarado Alonzo, máxima presea del gremio periodístico hondureño. En agradecimiento, Alvarado Alonzo dijo que recibe este reconocimiento “con gran responsabilidad, una distinción que recibo con humildad. Este premio no es solo un reconocimiento. Hablar de Álvaro Contreras es hablar de un legado que nos recuerda que el periodismo no está para acomodarse ni para callar, el periodismo está para servir". “El periodismo tiene la raíz en la calle, allí se construye la noticia y se entiende la realidad”, destacó la galardonada, asegurando que “cuando hay acceso oportuno a la información, gana la ciudadanía. Los periodistas merecemos respeto y un salario digno. El periodismo no es un servicio silencioso, es un servicio público”.

En la ceremonia participaron los presidentes de los tres poderes del Estado, Nasry Asfura, Tomás Zambrano y Luis Fernando Padilla, en representación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo. Además el alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya e invitados especiales. La máxima distinción fue entregada por el presidente del CPH, Juan Carlos Sierra, y miembros de la junta directiva del gremio de periodistas. "Es un honor enorme en esta ocasión, dar metido a una gran periodista, a mí amiga Lucía Alvarado Alonzo" dijo Sierra al hacer entrega del ansiado premio periodístico. Lucia Alvarado es una periodista con una trayectoría por más de tres décadas, que ha logrado alcanzar en diferentes medios de comunicación del país. El jurado calificador por unanimidad determinó otorgar la máxima distinción a Alvarado Alonzo, tras un análisis objetivo de las postulaciones para dicho galardón.

En la ceremonia se brindó homenaje a los periodistas que han perdido la vida, entre ellos Julio César Núñez, de Televicentro y Emisoras Unidas, quien falleció la madrugada de ayer domingo. “No puede haber democracia plena donde el periodismo no se pueda ejercer con libertad. La gente está pidiendo acciones claras... está pidiendo resultados, ser tratada con dignidad. Hoy necesita empleo”, cuestionó la galardonada por el CPH. Continuó: "Hoy Honduras necesita respuestas y necesita confianza donde la justicia actúe con transparencia. Honduras necesita instituciones fuerte. Hoy el país no está pidiendo favores, está pidiendo resultados" destacó Alvarado Alonzo.

Agradecimiento de Nary Asfura