Denil Maldonado celebró el título de Motagua y se refiere a la Selección de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Motagua se coronó campeón del torneo Clausura 2026 tras vencer al Marathón en una dramática tanda de penales, en una final que desató una verdadera fiesta en el Estadio Nacional. Miles de aficionados azules celebraron la ansiada copa 20.

Entre los presentes estuvo Denil Maldonado , exdefensor motagüense y actual jugador del Rubin Kazán , quien disfrutó el título desde las gradas junto a su familia. El zaguero confesó que vivir una final como aficionado se sufre aún más, ya que desde afuera deseaba estar dentro del campo ayudando al equipo, aunque aseguró que celebró el campeonato con la misma pasión de siempre.

Además, Maldonado también habló sobre la posibilidad de regresar algún día al Motagua para volver y conquistar más títulos con el club de sus amores. El seleccionado hondureño aprovechó para referirse al nuevo proceso de la Selección de Honduras bajo el mando de José Francisco Molina , destacando las buenas sensaciones que dejó el equipo y la nueva idea futbolística que busca implementar el técnico nacional.

A celebrar desde afuera, ¿a qué sabe?

Obviamente una satisfacción de vivir eso, obviamente como aficionado. Venimos a compartir con mi familia, yo que ando aquí de vacaciones, la verdad que me siento bien estar acá para disfrutar un poco del equipo y obviamente de disfrutar esta copa tan deseada para el Motagua.

¿Es cierto que se sufre más desde afuera?

Creo que sí, se sufre más porque al final uno adentro está enfocado, concentrado en el trabajo y de afuera pues obviamente uno quisiera estar adentro jugando. Pero bueno, creo que se vive de igual manera, siempre con la misma emoción, tanto adentro y afuera, pero bueno, creo que se vive de la mejor manera.

Denil, ¿qué tan complicado es, como mencionábamos, verlo desde afuera, ser un fanático más y te picaban los pies, como dicen, para querer estar adentro? ¿Cómo viviste como motagüense este campeonato?

Obviamente con mucho nerviosismo porque sé que soy aficionado al Motagua desde pequeño, mi familia también y venimos a disfrutar y bueno, creo que fue una experiencia muy linda y obviamente de vivir el campeonato de Motagua.

¿En algún momento creíste que no llegaba la 20? Mirá que los penales vos sabés que a veces son una lotería.

No, obviamente, las finales así son, que nadie puede dar por terminado un partido hasta que uno de los rivales diga meter goles. Obviamente en penales es muy complicado porque la moneda está en el aire, pero bueno, Motagua con su afición pudo lograr la 20.

¿Qué significó ver ese estadio nuevamente así para ti? Mucha gente te demostró cariño, obviamente con este 20 sabe mejor, ¿no?

Sí, obviamente se lleva esa satisfacción y obviamente disfrutar el Nacional que está en óptimas condiciones y bueno, qué bueno que se pudo ganar la 20.