Con fuerte resguardo policial llega exfiscal Francia Medina a tribunales; reprograman audiencia

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad y utilizando casco de protección, chaleco antibalas y pasamontañas, la exfiscal Francia Sofía Medina llegó la mañana de este lunes 25 de mayo a los tribunales de San Pedro Sula, donde se esperaba la lectura de fallo en el caso que la vincula con el millonario saqueo al Banco Central de Honduras (BCH).