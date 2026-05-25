Con fuerte resguardo policial llega exfiscal Francia Medina a tribunales; reprograman audiencia

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad y utilizando casco de protección, chaleco antibalas y pasamontañas, la exfiscal Francia Sofía Medina llegó la mañana de este lunes 25 de mayo a los tribunales de San Pedro Sula, donde se esperaba la lectura de fallo en el caso que la vincula con el millonario saqueo al Banco Central de Honduras (BCH).
La audiencia estaba prevista para las 9:15 de la mañana; sin embargo, el tribunal decidió reprogramar la lectura de fallo para el próximo miércoles 27 de mayo a las 9:00 a.m., la cual se desarrollará de manera virtual vía Zoom.
La exfuncionaria arribó bajo estricta custodia de elementos de la Policía Militar, mientras agentes resguardaban los alrededores de los juzgados debido al impacto mediático y judicial del caso.
Francia Medina enfrenta un proceso por supuestamente participar en la sustracción irregular de millonarias cantidades de dinero desde las bóvedas del Banco Central de Honduras.
Las investigaciones del Ministerio Público inicialmente señalaban un desfalco superior a los 88 millones de lempiras; sin embargo, los informes más recientes establecen que el monto sustraído rondaría los 40 millones.
De acuerdo con el expediente judicial, el dinero habría sido retirado mediante al menos 22 movimientos irregulares realizados desde el interior de la intitución estatal.
La Fiscalía acusa a la exfiscal de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción y destrucción de documentos públicos.
Además, enfrenta más de 40 cargos relacionados con falsificación de documentos públicos, debido a supuestas alteraciones utilizadas para justificar los retiros bajo investigación.
El caso también involucra a la pareja sentimental de Medina, quien según las autoridades continúa prófugo y sería uno de los principales participantes en el presunto saqueo.
Desde su captura, el proceso judicial ha sido considerado uno de los más delicados relacionados con presuntos actos de corrupción y manejo irregular de fondos públicos en Honduras.
La llegada de Medina a los tribunales generó expectativa en los presentes y personas que permanecían pendientes de la resolución judicial debido a su blindaje de seguridad.
Pese a que este lunes no hubo lectura de fallo, será hasta el próximo miércoles 27 de mayo cuando el tribunal determine si la exfiscal es declarada culpable o inocente en este sonado caso de corrupción.