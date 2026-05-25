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Con fuerte resguardo policial llega exfiscal Francia Medina a tribunales; reprograman audiencia

Con casco, chaleco antibalas y bajo fuerte custodia, Francia Medina llegó este lunes 25 de mayo a los tribunales para conocer el fallo judicial sobre el desfalco al BCH

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 09:54
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Bajo un fuerte dispositivo de seguridad y utilizando casco de protección, chaleco antibalas y pasamontañas, la exfiscal Francia Sofía Medina llegó la mañana de este lunes 25 de mayo a los tribunales de San Pedro Sula, donde se esperaba la lectura de fallo en el caso que la vincula con el millonario saqueo al Banco Central de Honduras (BCH).

 Foto: Yosep Amaya / OPSA
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La audiencia estaba prevista para las 9:15 de la mañana; sin embargo, el tribunal decidió reprogramar la lectura de fallo para el próximo miércoles 27 de mayo a las 9:00 a.m., la cual se desarrollará de manera virtual vía Zoom.

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La exfuncionaria arribó bajo estricta custodia de elementos de la Policía Militar, mientras agentes resguardaban los alrededores de los juzgados debido al impacto mediático y judicial del caso.

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Francia Medina enfrenta un proceso por supuestamente participar en la sustracción irregular de millonarias cantidades de dinero desde las bóvedas del Banco Central de Honduras.

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Las investigaciones del Ministerio Público inicialmente señalaban un desfalco superior a los 88 millones de lempiras; sin embargo, los informes más recientes establecen que el monto sustraído rondaría los 40 millones.

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De acuerdo con el expediente judicial, el dinero habría sido retirado mediante al menos 22 movimientos irregulares realizados desde el interior de la intitución estatal.

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La Fiscalía acusa a la exfiscal de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción y destrucción de documentos públicos.

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Además, enfrenta más de 40 cargos relacionados con falsificación de documentos públicos, debido a supuestas alteraciones utilizadas para justificar los retiros bajo investigación.

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El caso también involucra a la pareja sentimental de Medina, quien según las autoridades continúa prófugo y sería uno de los principales participantes en el presunto saqueo.

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Desde su captura, el proceso judicial ha sido considerado uno de los más delicados relacionados con presuntos actos de corrupción y manejo irregular de fondos públicos en Honduras.

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La llegada de Medina a los tribunales generó expectativa en los presentes y personas que permanecían pendientes de la resolución judicial debido a su blindaje de seguridad.

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Pese a que este lunes no hubo lectura de fallo, será hasta el próximo miércoles 27 de mayo cuando el tribunal determine si la exfiscal es declarada culpable o inocente en este sonado caso de corrupción.

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