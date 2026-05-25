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Vaguada dejará un clima fresco y posibles lluvias en el país: ¿en qué regiones?

La población del territorio hondureño está a la espera de la llegada de las lluvias, tras un intenso periodo de sequía que ha provocado la muerte de personas por golpes de calor

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 07:31
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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este lunes- 25 de mayo- se espera una vaguada en superficie, generando aumento en la nubosidad y lluvias débiles en la mayor parte del territorio nacional.

 Foto: EL HERALDO
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El crima seco en Tegucigalpa, Francisco Morazán, sigue sin dar tregua, pues hasta la fecha los capitalinos esperan con ansias la temporada de lluvias de mayo, que ha mantenido en sequía a los habitantes. No obstante, en algunas zonas del país ya ha comenzado a caer la lluvia. ¿En qué departamentos lloverá hoy?

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En departamentos como Lempira, Ocotepeque y Yoro se registran temperaturas máximas de 32°C, en las zonas de Olancho y Santa Bárbara alcanzará los 35°C.

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La región del Valle experimentará el clima más extremo con una máxima de 41°C. En cuanto a las precipitaciones, se esperan acumulados de hasta 10 mm en Santa Bárbara y lluvias ligeras en el resto del territorio.

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En los departamentos de El Paraíso, Francisco Morazán e Islas de la Bahía registrarán temperaturas máximas de 32°C, con condiciones mayormente soleadas. Por su parte, en Gracias a Dios y La Paz la temperatura subirá hasta los 33°C, mientras que Intibucá mantendrá el clima más fresco del país con una máxima de 26°C y una mínima de 15°C.

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Se prevén precipitaciones leves de hasta 5 mm en la zona de Gracias a Dios y ráfagas de viento de hasta 30 km/h en los sectores orientales e insulares del territorio nacional.

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Las condiciones muestran un ambiente caluroso, especialmente en el departamento de Valle, donde se espera una temperatura máxima extrema de 41°C. Por otro lado, Olancho y Santa Bárbara registrarán máximas de 35°C, mientras que en Lempira, Ocotepeque y Yoro el termómetro se mantendrá en los 32°C.

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En cuanto a las lluvias, se prevén acumulados significativos de hasta 10 mm en Santa Bárbara, contrastando con condiciones secas en Olancho. Los vientos alcanzarán rachas de hasta 30 km/h en el sector oriental del país.

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Las lluvias con mayor intensidad y los mayores acumulados serán sobre áreas de las regiones del noroccidente, norte y oriente.

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Copeco aclaró que persistirán las temperaturas cálidas y la presencia de humo en el ambiente.

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