Vaguada dejará un clima fresco y posibles lluvias en el país: ¿en qué regiones?

En los departamentos de El Paraíso, Francisco Morazán e Islas de la Bahía registrarán temperaturas máximas de 32°C, con condiciones mayormente soleadas. Por su parte, en Gracias a Dios y La Paz la temperatura subirá hasta los 33°C, mientras que Intibucá mantendrá el clima más fresco del país con una máxima de 26°C y una mínima de 15°C.