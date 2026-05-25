Vaguada dejará un clima fresco y posibles lluvias en el país: ¿en qué regiones?

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este lunes- 25 de mayo- se espera una vaguada en superficie, generando aumento en la nubosidad y lluvias débiles en la mayor parte del territorio nacional.
El crima seco en Tegucigalpa, Francisco Morazán, sigue sin dar tregua, pues hasta la fecha los capitalinos esperan con ansias la temporada de lluvias de mayo, que ha mantenido en sequía a los habitantes. No obstante, en algunas zonas del país ya ha comenzado a caer la lluvia. ¿En qué departamentos lloverá hoy?
En departamentos como Lempira, Ocotepeque y Yoro se registran temperaturas máximas de 32°C, en las zonas de Olancho y Santa Bárbara alcanzará los 35°C.
La región del Valle experimentará el clima más extremo con una máxima de 41°C. En cuanto a las precipitaciones, se esperan acumulados de hasta 10 mm en Santa Bárbara y lluvias ligeras en el resto del territorio.
En los departamentos de El Paraíso, Francisco Morazán e Islas de la Bahía registrarán temperaturas máximas de 32°C, con condiciones mayormente soleadas. Por su parte, en Gracias a Dios y La Paz la temperatura subirá hasta los 33°C, mientras que Intibucá mantendrá el clima más fresco del país con una máxima de 26°C y una mínima de 15°C.
Se prevén precipitaciones leves de hasta 5 mm en la zona de Gracias a Dios y ráfagas de viento de hasta 30 km/h en los sectores orientales e insulares del territorio nacional.
Las condiciones muestran un ambiente caluroso, especialmente en el departamento de Valle, donde se espera una temperatura máxima extrema de 41°C. Por otro lado, Olancho y Santa Bárbara registrarán máximas de 35°C, mientras que en Lempira, Ocotepeque y Yoro el termómetro se mantendrá en los 32°C.
En cuanto a las lluvias, se prevén acumulados significativos de hasta 10 mm en Santa Bárbara, contrastando con condiciones secas en Olancho. Los vientos alcanzarán rachas de hasta 30 km/h en el sector oriental del país.
Las lluvias con mayor intensidad y los mayores acumulados serán sobre áreas de las regiones del noroccidente, norte y oriente.
Copeco aclaró que persistirán las temperaturas cálidas y la presencia de humo en el ambiente.