Sin piedad, juzgados como terroristas: las duras reformas aprobadas contra maras y pandillas

“Castiga a quien use públicamente, sin autorización, uniformes, insignias, equipo o réplicas similares de cuerpos de seguridad, investigación del Estado o Fuerzas Armadas. La pena será de cuatro a seis años de prisión o multa de 400 a 600 días. Si se utilizan para facilitar o encubrir un delito, la pena aumentará de ocho a diez años; y si se poseen con ese fin, será de cinco a ocho años”, cita el artículo 473.