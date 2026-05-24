De "Waka Waka" a "Dai Dai": Shakira y su historia con la Copa del Mundo

Ciudad de México, México.- El 14 de mayo de 2026, Shakira lanzó "Dai Dai", su colaboración con el nigeriano Burna Boy como himno oficial del Mundial 2026. No fue la primera vez. Tampoco la segunda ni la tercera, fue la cuarta. En 20 años, ningún artista en la historia del fútbol ha marcado tantos torneos con una canción propia como la barranquillera. Lo que empezó como una actuación en una ceremonia de cierre en Berlín se convirtió en uno de los legados musicales más sólidos del deporte global.

2006, Alemania: la primera vez

En la ceremonia de cierre del Mundial de Alemania, Shakira interpretó Hips Don't Lie junto a Wyclef Jean. La canción ya era un fenómeno global —fue el único número uno de Shakira en el Billboard Hot 100, con 3.6 millones de copias vendidas— y su actuación en Berlín consolidó su vínculo con el fútbol ante una audiencia de miles de millones de personas.

Fue una aparición, no todavía un himno. Pero plantó la semilla.

2010, Sudáfrica: el récord

La historia cambió en Sudáfrica. Shakira compuso Waka Waka (This Time for Africa) junto a John Hill, inspirada en la canción camerunesa "Zamina mina (Zangaléwa)" del grupo Golden Sounds. Según declaró en una conferencia de prensa antes del torneo, la melodía le llegó mientras caminaba de un granero a su casa en una finca en Uruguay. La grabó de inmediato con una guitarra acústica. El resultado fue la canción de Mundial más exitosa de la historia. Waka Waka (This Time for Africa) registró más de mil millones de streams en Spotify al 13 de enero de 2025, cifra que le valió el Guinness World Record como la canción de Mundial más escuchada en la plataforma.

Su video supera los mil millones de vistas en YouTube. Vendió más de tres millones de copias digitales en el mundo y llegó al número uno en 15 países, incluyendo España, Francia, Alemania, Italia y Portugal.

En las cuatro semanas del torneo, fue el sencillo de Mundial que más rápido y más copias vendió en la era digital, según Sony Music Entertainment.

2014, Brasil: el tercer capítulo

Cuatro años después, Shakira abrió la ceremonia de cierre en el Maracaná de Río de Janeiro con "La La La (Brazil 2014)", una versión de su sencillo "Dare" grabada junto al músico brasileño Carlinhos Brown para el álbum oficial de FIFA. La canción superó los 224 millones de vistas en YouTube, más que el himno oficial del torneo, We Are One (Ole Ola) de Pitbull con Jennifer López. Fue su tercera actuación en un Mundial en menos de 10 años.

2026, Norteamérica: el cuarto acto

"Dai Dai" es la cuarta canción de Shakira asociada a un Mundial, 16 años después de Waka Waka. La colaboración con Burna Boy mezcla pop latino y afrobeats. El nombre deriva del italiano y significa "¡Vamos!", un grito de aliento universal. Los royalties de la canción irán destinados al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa para financiar educación para niños en situación de desventaja con una meta de 100 millones de dólares.