Burla de Mbappé a Paraguay, el regaño de Deschamps y la tristeza guaraní en octavos

El partido entre las selecciones de Francia y Paraguay fue más reñido de lo esperado, tanto que el final del mismo terminó con bronca de ambos lados.
El partido fue tan bravo, tan agerrido y de mucha riña que Kylian Mbappé le celebró en la cara a los futbolistas de Paraguay, acción que calentó más el ambiente para el cierre del juego.
Francia se vio por sorprendida por una Paraguay que desde un principio dejó claro su esquema de juego, ese era defender y buscar el milagro con una salida rápida y concretarla.
A medida iban pasando los minutos el partido se fue calentando, los franceses se veian molestos porque no podían desarrollar su juego por la marca estricta de los paraguayos.
La primera parte fue de mucha riña, Mbappé incluso recibió un golpe con el puño del jugador Matías Galarza, pero el árbitro no sancionó nada. Todo se complicaba.
Fue hasta la segunda parte que Mbappé por medio de lanzamiento de penal anotó el gol que dio el triunfo a Francia ante Paraguay en octavos de final del Mundial 2026.
En los últimos minutos del partido, Mbappé se reía constantemente de lo que decían los jugadores paraguayos, todo frente a ellos para provocarlos más.
Dolidos, molestos, tristes, se vieron los jugadores de Paraguay que no mostraron mucho fútbol en esta llave, fueron a cerrarse y por poco lo logran ese boleto a cuartos.
El desgaste fue bárbaro para los de Paraguay, controlaron a una potencia del fútbol mundial.
Paraguay llegaba de eliminar a Alemania con este mismo fútbol, esperando en su área, cerrando los espacios.
Gustavo Alfaro llegó a felicitar a sus dirigidos, fueron la sorpresa por llegar a octavos al eliminar a Alemania.
Pese a que la favorita era Francia, los de Paraguay se mostraron dolidos por la eliminación y más por como se dio con esa riña con los franceses.
Lo que llamó la atención de muchos fue tras el pitaso final el portero Orlando Gill intentó darle la mano a Mbappé como normalmente hacen los futbolistas, pero Kylian lo ignoró por completo y el paraguayo se fue con la cabeza abajo.