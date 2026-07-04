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Burla de Mbappé a Paraguay, el regaño de Deschamps y la tristeza guaraní en octavos

El partido entre las selecciones de Francia y Paraguay fue más reñido de lo esperado, tanto que el final del mismo terminó con bronca de ambos lados.

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 17:25
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El partido entre las selecciones de Francia y Paraguay fue más reñido de lo esperado, tanto que el final del mismo terminó con bronca de ambos lados.

 Fotos: EFE
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El partido fue tan bravo, tan agerrido y de mucha riña que Kylian Mbappé le celebró en la cara a los futbolistas de Paraguay, acción que calentó más el ambiente para el cierre del juego.

 Angel Colmenares / EFE
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Francia se vio por sorprendida por una Paraguay que desde un principio dejó claro su esquema de juego, ese era defender y buscar el milagro con una salida rápida y concretarla.

 Angel Colmenares / EFE
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A medida iban pasando los minutos el partido se fue calentando, los franceses se veian molestos porque no podían desarrollar su juego por la marca estricta de los paraguayos.

 WILL OLIVER / EFE
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La primera parte fue de mucha riña, Mbappé incluso recibió un golpe con el puño del jugador Matías Galarza, pero el árbitro no sancionó nada. Todo se complicaba.

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Fue hasta la segunda parte que Mbappé por medio de lanzamiento de penal anotó el gol que dio el triunfo a Francia ante Paraguay en octavos de final del Mundial 2026.

SARAH YENESEL / EFE
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En los últimos minutos del partido, Mbappé se reía constantemente de lo que decían los jugadores paraguayos, todo frente a ellos para provocarlos más.

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Dolidos, molestos, tristes, se vieron los jugadores de Paraguay que no mostraron mucho fútbol en esta llave, fueron a cerrarse y por poco lo logran ese boleto a cuartos.

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El desgaste fue bárbaro para los de Paraguay, controlaron a una potencia del fútbol mundial.

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Paraguay llegaba de eliminar a Alemania con este mismo fútbol, esperando en su área, cerrando los espacios.

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Gustavo Alfaro llegó a felicitar a sus dirigidos, fueron la sorpresa por llegar a octavos al eliminar a Alemania.

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Pese a que la favorita era Francia, los de Paraguay se mostraron dolidos por la eliminación y más por como se dio con esa riña con los franceses.

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Lo que llamó la atención de muchos fue tras el pitaso final el portero Orlando Gill intentó darle la mano a Mbappé como normalmente hacen los futbolistas, pero Kylian lo ignoró por completo y el paraguayo se fue con la cabeza abajo.

 SARAH YENESEL / EFE
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