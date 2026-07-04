Marruecos, a una victoria de igualar su mejor actuación en Copas del Mundo

Con un doblete de Ounahi y otro más de Rahimi, Marruecos dejó en el camino a Canadá y se clasificó a los Cuartos de Final del Mundial 2026 por segunda vez en la historia del país africano.
El rendimiento de los "Leones de Atlas" no es casualidad, ya que en Qatar 2022 ocuparon el cuarto lugar del certamen por detrás de Croacia, Francia y Argentina, venciendo a España y Portugal.
Seguidamente, en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la rama de fútbol varonil, Marruecos ganó su primera medalla de bronce derrotando en el partido por el Tercer y Cuarto Puesto a su similar de Egipto.
Llegó 2025 y el Mundial Sub-20 celebrado en tierras chilenas, donde la Selección de Marruecos levantó el título, ganándole a España, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia y Argentina en la Gran Final.
En ese mismo año (2025), Marruecos fue invitado a disputar la Copa Árabe de la FIFA y con un equipo alternativo, ya que sus máximas figuras no estuvieron presentes, sumó un nuevo trofeo más a sus vitrinas derrotando a Jordania por 3-2.
Su clasificación para el Mundial 2026 en las eliminatorias africanas fue un mero trámite, con un pleno de victorias (8/8), 22 goles a favor y solamente dos en contra.
En enero de 2026 se llevó a cabo la Copa Africana de Naciones y con algo de polémica, Marruecos se coronó campeón después de que Senegal abandonara la cancha tras un dudoso penal señalado a favor de los marroquíes.
Posteriormente, en el Mundial 2026, Marruecos se presentó como la mejor selección de África, capaz de competirle a cualquier equipo que se le ponga enfrente, igualando a puntos con Brasil en la Fase de Grupos, para luego derrotar a Países Bajos en los 16avos de final.
¿Sus máximas estrellas? Hakimi del PSG, Bouaddi del Lille, Brahim Díaz del Real Madrid, Mazraoui del Manchester United, Ounahi del Girona, Bono del Al-Hilal y Saibari, reciente fichaje del Bayern Múnich.
Su próximo rival saldrá del cruce entre Francia y Paraguay, con el objetivo de igualar lo logrado en Qatar 2022 y porque no, ganar el primer Mundial en representación de todo el continente africano.