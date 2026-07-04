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Marruecos, a una victoria de igualar su mejor actuación en Copas del Mundo

Marruecos eliminó a Canadá en los Octavos de Final del Mundial 2026 y con un triunfo más, alcanzaría la segunda semifinal consecutiva de su historia

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 13:54
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Con un doblete de Ounahi y otro más de Rahimi, Marruecos dejó en el camino a Canadá y se clasificó a los Cuartos de Final del Mundial 2026 por segunda vez en la historia del país africano.

 Foto: EFE
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El rendimiento de los "Leones de Atlas" no es casualidad, ya que en Qatar 2022 ocuparon el cuarto lugar del certamen por detrás de Croacia, Francia y Argentina, venciendo a España y Portugal.

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Seguidamente, en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la rama de fútbol varonil, Marruecos ganó su primera medalla de bronce derrotando en el partido por el Tercer y Cuarto Puesto a su similar de Egipto.

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Llegó 2025 y el Mundial Sub-20 celebrado en tierras chilenas, donde la Selección de Marruecos levantó el título, ganándole a España, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia y Argentina en la Gran Final.

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En ese mismo año (2025), Marruecos fue invitado a disputar la Copa Árabe de la FIFA y con un equipo alternativo, ya que sus máximas figuras no estuvieron presentes, sumó un nuevo trofeo más a sus vitrinas derrotando a Jordania por 3-2.

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Su clasificación para el Mundial 2026 en las eliminatorias africanas fue un mero trámite, con un pleno de victorias (8/8), 22 goles a favor y solamente dos en contra.

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En enero de 2026 se llevó a cabo la Copa Africana de Naciones y con algo de polémica, Marruecos se coronó campeón después de que Senegal abandonara la cancha tras un dudoso penal señalado a favor de los marroquíes.

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Posteriormente, en el Mundial 2026, Marruecos se presentó como la mejor selección de África, capaz de competirle a cualquier equipo que se le ponga enfrente, igualando a puntos con Brasil en la Fase de Grupos, para luego derrotar a Países Bajos en los 16avos de final.

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¿Sus máximas estrellas? Hakimi del PSG, Bouaddi del Lille, Brahim Díaz del Real Madrid, Mazraoui del Manchester United, Ounahi del Girona, Bono del Al-Hilal y Saibari, reciente fichaje del Bayern Múnich.

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Su próximo rival saldrá del cruce entre Francia y Paraguay, con el objetivo de igualar lo logrado en Qatar 2022 y porque no, ganar el primer Mundial en representación de todo el continente africano.

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