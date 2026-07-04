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"Me voy al reino de los cielos": últimas palabras de Kimberling Farreras antes de morir tras terremotos en Venezuela

Antes de que Kimberling Farreras falleciera mientras su esposo, Leonardo Suárez, intentaba sacarla de los escombros, sus últimas palabras le rompieron el corazón

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 15:22
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"Gracias, Dios, hasta por el respirar", dice una de las últimas publicaciones de Kimberling Farreras durante un viaje junto a su pareja, Leonardo Suárez, un venezolano que despidió a su madre, su esposa y sus dos hijas tras los terremotos registrados en Venezuela. Esto fue lo que dijo antes de morir.

 Foto: Redes sociales
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Las últimas palabras de Kimberling Farreras quedaron grabadas para siempre en la memoria de su esposo, Leonardo Suárez. Aunque logró ser rescatada con vida de entre los escombros, falleció poco después junto sus dos hijas.

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La tragedia ocurrió el mismo día en que Suárez celebraba su cumpleaños número 29. Poco antes de que se registraran los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, el hombre había salido a una barbería y, al regresar, encontró el edificio donde residía completamente derrumbado.

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En medio de la desesperación, comenzó a buscar entre los escombros hasta localizar a Kimberling, quien aún permanecía con vida.

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Suárez cree que fue Dios quien lo guió entre los escombros hasta el lugar donde se encontraba Kimberling. Agradeció poder despedirse de ella. "Pudo darme unas palabras de aliento. Gracias a esas palabras, estoy firme en este momento".

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"Antes de morir mi esposa, hablé con ella, la saqué con vida, me dijo que ella iba al reino de los cielos y me llevo eso en mi corazón", dijo.

 Foto: EFE
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"Sé que ella y mi familia van al reino de los cielos y solamente Dios y el amor de mi familia me mantienen de pie", expresó Suárez en declaraciones a EFE.

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Días antes de la tragedia, Kimberling compartió varias fotografías junto a su pareja durante un viaje, donde agradecía a Dios por las oportunidades y por la vida, sin imaginar que días después moriría en el derrumbe de su edificio.

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El viernes -03 de julio-, Leonardo despidió a sus seis familiares durante una ceremonia realizada en Catia La Mar, en el estado de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos.

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Las víctimas fueron cremadas y sus cenizas colocadas en pequeñas urnas de madera junto a sus fotografías.

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Durante el homenaje, unas 40 personas acompañaron al sobreviviente entre oraciones, música y globos lanzados al cielo en memoria de quienes perdieron la vida. En ese lugar, Suárez también recordó los momentos felices compartidos con su familia.

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"Soy una persona que está pasando por un terrible momento, pero gracias al amor de las personas que me han apoyado, de las personas que tengo a mi alrededor, me mantengo firme", manifestó.

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Asimismo, aseguró que su fe ha sido clave para seguir adelante. "También me mantengo en pie gracias a Dios y a su misericordia", agregó.

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De acuerdo con el más reciente balance oficial, los terremotos del 24 de junio han dejado 2,954 personas fallecidas, 16,592 heridas y miles de damnificados, sumándose ahora la familia de Leonardo Suárez.

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