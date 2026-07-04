Leonardo Suárez perdió a su madre, su esposa, sus dos hijas y su sobrino tras terremotos en Venezuela

En la localidad de Catia La Mar, en el asolado estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), Suárez homenajeó en una ceremonia fúnebre a sus familiares, quienes fueron cremados, y dedicó varias palabras a los mejores momentos que vivió con ellos y a la alegría con la que lo acompañaron tanto en los buenos como en los malos momentos.