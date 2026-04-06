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Mundial 2026: colaboraciones musicales que buscan repetir el fenómeno de “Waka Waka”

De Shakira a Bad Bunny y Dua Lipa: las estrellas que podrían cantar el himno del Mundial 2026 están surgiendo. Con sencillos ya estrenados y otros en marcha, el tema está en el aire

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 16:36
Mundial 2026: colaboraciones musicales que buscan repetir el fenómeno de “Waka Waka”

A diferencia de ediciones anteriores, la FIFA está apostando este 2026 por un concepto más ambicioso: un álbum oficial completo, con artistas de distintos géneros y países.

 Fotos: Instagram.

Barranquilla, Colombia.- A poco más de un año del arranque de la Copa del Mundo, la música ya comenzó a calentar motores.

El Mundial 2026 no solo promete espectáculo dentro de la cancha, sino también fuera de ella, con una ola de colaboraciones que buscan convertirse en el próximo himno global al estilo de “Waka Waka” de Shakira.

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A diferencia de ediciones anteriores, la FIFA está apostando por un concepto más ambicioso: un álbum oficial completo, con artistas de distintos géneros y países, reflejando la diversidad cultural de las sedes —Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los primeros adelantos es “Lighter”, una colaboración entre Carín León y Jelly Roll, producida por Cirkut. El tema mezcla sonidos regionales mexicanos con country y pop, marcando el tono multicultural que dominará esta edición del torneo.

En paralelo, también han surgido propuestas como “Somos Más”, interpretada por Carlos Vives, Wisin, Emilia Mernes y Xavi. Aunque no es el himno oficial, esta canción —impulsada por Telemundo— ha logrado posicionarse como una de las favoritas del público latino.

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Pero más allá de lo confirmado, los rumores también están elevando la expectativa. Nombres como Bad Bunny, Dua Lipa y Drake han sido vinculados a posibles colaboraciones, mientras que incluso se ha hablado de proyectos con artistas regionales como Belinda y la agrupación Los Ángeles Azules.

En las últimas horas, otro nombre volvió a encender las redes: Shakira, quien podría estar preparando una colaboración con Anitta. De concretarse, muchos ya la perfilan como la gran sucesora del himno que marcó Sudáfrica 2010.

El fenómeno no termina ahí. El exfutbolista Ronaldinho también se sumó a la tendencia con el lanzamiento de un sello musical enfocado en proyectos inspirados en el Mundial, mientras que distintas selecciones ya cuentan con canciones no oficiales que buscan convertirse en himnos de afición.

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Así, todo apunta a que el Mundial 2026 marcará un antes y un después en la relación entre fútbol y música. Más que una sola canción, el torneo se perfila como una playlist global, donde múltiples voces competirán por quedarse con el verdadero hit del verano.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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