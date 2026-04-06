El Atlético atiza contra el Barça y los árbitros: "Abril empieza como terminó marzo"

Madrid, España.- Parece que la polémica por la no expulsión a Gerard Martín durante el duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona del pasado sábado está muy lejos de llegar a su final.

En las últimas horas, el equipo "Colchonero", como lo ha venido haciendo recientemente en sus redes sociales, dejó un mensaje en contra del Comité Técnico de Árbitros (CTA) sin olvidar la controversial acción del fin de semana.

"Abril empieza como terminó marzo... Esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión de RFEF y el CTA", escribió el club madrileño en su cuenta de X junto a una fotografía de la jugada que sigue dando de qué hablar.