Lluvias y calor marcarán condiciones variables esta semana en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Condiciones climáticas variables marcarán el clima en Honduras durante los próximos días, con lluvias aisladas, períodos secos y temperaturas elevadas en distintas regiones del país, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). De acuerdo con el pronóstico de Cenaos, hoy lunes se esperan precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas del país, principalmente durante horas de la tarde y noche. “Para hoy por la tarde-noche tendremos algunos chubascos con actividad eléctrica en la parte del suroccidente y también la parte cercana Olancho producto de la entrada de humedad tanto del Caribe como del Pacífico”, indicó Francisco Argeñal, director de Cenaos. El especialista explicó que estas condiciones responden al ingreso de humedad desde ambos litorales, lo que propicia la formación de nubosidad de tormenta en sectores específicos del territorio nacional.

Detalló que estas lluvias serán de carácter aislado, pero podrían presentarse con intensidad moderada en algunas regiones, especialmente en el suroccidente y zonas cercanas al departamento de Olancho. Asimismo, adelantó que a partir de este martes se experimentará un cambio significativo en las condiciones atmosféricas debido al fortalecimiento de un sistema de alta presión sobre el país. “Ya a partir de mañana tendremos condiciones más estables porque este sistema de alta presión se estará fortaleciendo y nos estará dando condiciones bastante secas y estables”. Estas condiciones favorecerán cielos mayormente despejados en la mayor parte del territorio hondureño, reduciendo la probabilidad de lluvias durante varios días consecutivos. “Esas condiciones van a permanecer así prácticamente hasta el viernes, cuando vamos a tener cielos bastante despejados con incremento de la temperatura”. En ese sentido, el pronosticador indicó que las temperaturas experimentarán un aumento progresivo, especialmente en horas de la tarde, lo que generará un ambiente caluroso en varias regiones. “Especialmente la temperatura de la tarde, que podríamos estar hablando hasta de 31 grados centígrados, por ejemplo aquí en Tegucigalpa el día jueves y viernes”.