  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Lluvias y calor marcarán condiciones variables esta semana en Honduras

Cenaos informó que Honduras tendrá una semana con cambios en el clima, iniciando con lluvias aisladas y actividad eléctrica, seguido de días secos y aumento de temperaturas

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 16:28
Lluvias y calor marcarán condiciones variables esta semana en Honduras

Las condiciones climáticas estarán marcadas por la variabilidad, con lluvias al inicio de la semana y un período de estabilidad atmosférica que reducirá las precipitaciones.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Condiciones climáticas variables marcarán el clima en Honduras durante los próximos días, con lluvias aisladas, períodos secos y temperaturas elevadas en distintas regiones del país, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

De acuerdo con el pronóstico de Cenaos, hoy lunes se esperan precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas del país, principalmente durante horas de la tarde y noche.

“Para hoy por la tarde-noche tendremos algunos chubascos con actividad eléctrica en la parte del suroccidente y también la parte cercana Olancho producto de la entrada de humedad tanto del Caribe como del Pacífico”, indicó Francisco Argeñal, director de Cenaos.

El especialista explicó que estas condiciones responden al ingreso de humedad desde ambos litorales, lo que propicia la formación de nubosidad de tormenta en sectores específicos del territorio nacional.

Lluvias y descenso de temperaturas marcarán la semana en el país

Detalló que estas lluvias serán de carácter aislado, pero podrían presentarse con intensidad moderada en algunas regiones, especialmente en el suroccidente y zonas cercanas al departamento de Olancho.

Asimismo, adelantó que a partir de este martes se experimentará un cambio significativo en las condiciones atmosféricas debido al fortalecimiento de un sistema de alta presión sobre el país.

“Ya a partir de mañana tendremos condiciones más estables porque este sistema de alta presión se estará fortaleciendo y nos estará dando condiciones bastante secas y estables”.

Estas condiciones favorecerán cielos mayormente despejados en la mayor parte del territorio hondureño, reduciendo la probabilidad de lluvias durante varios días consecutivos.

“Esas condiciones van a permanecer así prácticamente hasta el viernes, cuando vamos a tener cielos bastante despejados con incremento de la temperatura”.

En ese sentido, el pronosticador indicó que las temperaturas experimentarán un aumento progresivo, especialmente en horas de la tarde, lo que generará un ambiente caluroso en varias regiones. “Especialmente la temperatura de la tarde, que podríamos estar hablando hasta de 31 grados centígrados, por ejemplo aquí en Tegucigalpa el día jueves y viernes”.

Condiciones secas y lluvias débiles marcarán el clima en Honduras este 5 de abril

Sin embargo, Argeñal advirtió que este patrón seco no se mantendrá por mucho tiempo, ya que para el sábado se prevé una nueva alteración en las condiciones del clima. “Ya el sábado las condiciones cambian un poco porque se va a establecer una vaguada aquí en el suroccidente que va a favorecer la entrada de humedad”.

El fenómeno provocará nuevamente el ingreso de humedad desde el Caribe y el Pacífico, lo que generará precipitaciones en varias regiones del país. “Generando de nuevo precipitaciones en la parte occidental centro y oriente de Honduras. Esas condiciones continuarán incluso hasta el día domingo”, concluyó Argeñal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias