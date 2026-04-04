Condiciones secas y lluvias débiles marcarán el clima en Honduras este 5 de abril

El pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Mario Centeno, explicó que la estabilidad matutina cambiará en horas de la tarde debido a factores atmosféricos provenientes del Caribe.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones climáticas en Honduras estarán dominadas por un ambiente mayormente seco y cálido durante las primeras horas del día, este domingo 5 de abril , con lluvias débiles en distintas regiones conforme avance la jornada.

“Tenemos condiciones mayormente secas y cálidas en horas de la mañana”, detalló Centeno.

El experto añadió que el ingreso de humedad será determinante para la generación de precipitaciones en el país, especialmente en ciertas zonas del territorio.

“Por la tarde el ingreso de humedad del mar Caribe al territorio nacional estará generando precipitaciones débiles dispersas sobre la región occidental”, indicó.

Para el resto de Honduras, las lluvias también estarán presentes, aunque con menor intensidad y de forma aislada, según el pronóstico oficial.

En cuanto a las condiciones marítimas, Centeno señaló que no se esperan alteraciones significativas en ambas costas del país.

“El oleaje tanto en el Caribe como el golfo de Fonseca de uno a tres pies de altura”, afirmó.

Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 30 C° y una mínima de 18 C°, mientras que en la región central se esperan valores de hasta 33 C° y mínimas de 18 C°.

En otras zonas del país, la región sur alcanzará las temperaturas más elevadas con máximas de 39 C° y mínimas de 24 C°, en tanto la región occidental tendrá un clima más fresco con 30 C° de máxima y 14 C° de mínima.

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