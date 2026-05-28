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Quién es Jorge Cálix, el nuevo funcionario nombrado por Nasry Asfura que manejará la OABI

Nasry Asfura hizo el primer cambio en su gabinete de gobierno y nombró a Jorge Cálix en la OABI

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 14:12
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Jorge Cálix fue designado como el nuevo titular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). ¿Quién es él y por qué es el último funcionario en haber sido nombrado por Nasry Asfura?

Fotos: Cortesía redes
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Se trata de Jorge Alberto Cálix Orellana, quien fue juramentado este 28 de mayo como el nuevo director de la OABI, institución encargada de guardar, custodiar y administrar los bienes incautados durante procesos judiciales.

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Cálix Orellana llegó hoy a Casa Presidencial para ser juramentado y hay que decir que no se trata del diputado del Partido Liberal, tampoco tienen un parentesco.

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Jorge Cálix sustituirá a Elizabeth Rodríguez, quien pasará a la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT).

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Cálix Orellana es padre del alcalde de Gracias, Lempira, José Mario "Chelito" Cálix, y se ha desempeñado por ser un abogado reconocido en este departamento del país.

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Desde muy joven ha sido de afiliación nacionalista, aunque en 2017 fue candidato a diputado por la Alianza de Oposición contra la Dictadura que tuvo a Salvador Nasralla como candidato presidencial.

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En el primer mandato presidencial de Juan Orlando Hernández lo apoyó, en el segundo tuvo un cambio en su forma de pensar y terminó apoyando a Salvador Nasralla.

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Jorge Alberto Cálix Orellana también es notario y ahora dirigirá la OABI tras solo tener por cuatro meses el mando de la abogada Elizabeth Rodríguez.

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Bajo el Partido Nacional hace varios años buscó ser diputado al Congreso Nacional, sin poder conseguirlo.

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Él tiene su bufete en Gracias, Lempira, y ha destacado por litigar de manera privada. No hay reportes que haya sido funcionario público anteriormente.

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