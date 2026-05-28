Quién es Jorge Cálix, el nuevo funcionario nombrado por Nasry Asfura que manejará la OABI

Jorge Cálix fue designado como el nuevo titular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). ¿Quién es él y por qué es el último funcionario en haber sido nombrado por Nasry Asfura?
Se trata de Jorge Alberto Cálix Orellana, quien fue juramentado este 28 de mayo como el nuevo director de la OABI, institución encargada de guardar, custodiar y administrar los bienes incautados durante procesos judiciales.
Cálix Orellana llegó hoy a Casa Presidencial para ser juramentado y hay que decir que no se trata del diputado del Partido Liberal, tampoco tienen un parentesco.
Jorge Cálix sustituirá a Elizabeth Rodríguez, quien pasará a la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT).
Cálix Orellana es padre del alcalde de Gracias, Lempira, José Mario "Chelito" Cálix, y se ha desempeñado por ser un abogado reconocido en este departamento del país.
Desde muy joven ha sido de afiliación nacionalista, aunque en 2017 fue candidato a diputado por la Alianza de Oposición contra la Dictadura que tuvo a Salvador Nasralla como candidato presidencial.
En el primer mandato presidencial de Juan Orlando Hernández lo apoyó, en el segundo tuvo un cambio en su forma de pensar y terminó apoyando a Salvador Nasralla.
Jorge Alberto Cálix Orellana también es notario y ahora dirigirá la OABI tras solo tener por cuatro meses el mando de la abogada Elizabeth Rodríguez.
Bajo el Partido Nacional hace varios años buscó ser diputado al Congreso Nacional, sin poder conseguirlo.
Él tiene su bufete en Gracias, Lempira, y ha destacado por litigar de manera privada. No hay reportes que haya sido funcionario público anteriormente.