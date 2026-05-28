Vaguada y onda tropical seguirán dejando lluvias en el país: estas son las zonas afectadas

Las autoridades recomendaron a la población tomar medidas de precaución, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones tras el ingreso de las lluvias a Honduras
¡Llegaron las esperadas lluvias! Los remanentes de una onda tropical y la formación de una vaguada en superficie dejarán lluvias y chubascos en distintas regiones del país este jueves 28 de mayo, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
Las autoridades detallaron que para este día, las lluvias serán débiles a moderadas y dispersas, aunque los mayores acumulados se registrarían en las regiones central, sur, suroccidente y oriental de Honduras. Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y vientos racheados en gran parte del territorio nacional.
En Atlántida, Comayagua y Colón presentan temperaturas máximas de 30°C y 31°C, con mínimas que oscilan entre los 23°C y 26°C. Por su parte, Choluteca y Cortés registran las temperaturas más altas, alcanzando máximas de 33°C y mínimas constantes de 26°C.
El departamento de Copán mantiene el ambiente más fresco de la región, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima que llega hasta los 27°C. El territorio hondureño experimenta temperaturas que va desde los 19°C en el occidente hasta los 33°C en las zonas sur y norte.
Los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía alcanzarán las temperaturas más altas con una máxima de 30°C, mientras que sus mínimas se situarán en 26°C y 27°C respectivamente, mientras que en Francisco Morazán registrará una máxima de 28°C con una mínima de 22°C, La Paz llegará a los 29°C con mínima de 24°C, y El Paraíso se mantendrá entre los 21°C y 27°C.
En el occidente del país también se esperan lluvias y bajas temperaturas. El departamento de Intibucá, por ejemplo, registrará las temperaturas más bajas de este reporte, con una mínima de 16 °C y una máxima que no superará los 21 °C.
Santa Bárbara y Valle registrarán las temperaturas más elevadas, alcanzando máximas de 32°C, con mínimas de 24°C y 25°C respectivamente. Por su parte, Olancho llegará a los 31°C con una mínima de 22°C, mientras que Lempira se mantendrá con una máxima de 30°C y una mínima de 21°C.
En las regiones de Ocotepeque y Yoro, el termómetro marcará una máxima de 29°C en ambos departamentos, con temperaturas mínimas que se situarán en los 21°C y 22°C, con pocas posibilidades de lluvias.
Copeco indicó que las condiciones climáticas estarán marcadas por un aumento de la nubosidad durante la jornada, lo que favorecerá la presencia de lluvias en varias zonas del país.
En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco informó que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre dos y cuatro pies, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre uno y tres pies, condiciones consideradas normales para la navegación menor.