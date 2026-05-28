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Vaguada y onda tropical seguirán dejando lluvias en el país: estas son las zonas afectadas

Las autoridades recomendaron a la población tomar medidas de precaución, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones tras el ingreso de las lluvias a Honduras

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 07:13
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¡Llegaron las esperadas lluvias! Los remanentes de una onda tropical y la formación de una vaguada en superficie dejarán lluvias y chubascos en distintas regiones del país este jueves 28 de mayo, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
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Las autoridades detallaron que para este día, las lluvias serán débiles a moderadas y dispersas, aunque los mayores acumulados se registrarían en las regiones central, sur, suroccidente y oriental de Honduras. Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y vientos racheados en gran parte del territorio nacional.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
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En Atlántida, Comayagua y Colón presentan temperaturas máximas de 30°C y 31°C, con mínimas que oscilan entre los 23°C y 26°C. Por su parte, Choluteca y Cortés registran las temperaturas más altas, alcanzando máximas de 33°C y mínimas constantes de 26°C.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
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El departamento de Copán mantiene el ambiente más fresco de la región, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima que llega hasta los 27°C. El territorio hondureño experimenta temperaturas que va desde los 19°C en el occidente hasta los 33°C en las zonas sur y norte.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
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Los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía alcanzarán las temperaturas más altas con una máxima de 30°C, mientras que sus mínimas se situarán en 26°C y 27°C respectivamente, mientras que en Francisco Morazán registrará una máxima de 28°C con una mínima de 22°C, La Paz llegará a los 29°C con mínima de 24°C, y El Paraíso se mantendrá entre los 21°C y 27°C.

 Foto: Copeco
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En el occidente del país también se esperan lluvias y bajas temperaturas. El departamento de Intibucá, por ejemplo, registrará las temperaturas más bajas de este reporte, con una mínima de 16 °C y una máxima que no superará los 21 °C.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
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Santa Bárbara y Valle registrarán las temperaturas más elevadas, alcanzando máximas de 32°C, con mínimas de 24°C y 25°C respectivamente. Por su parte, Olancho llegará a los 31°C con una mínima de 22°C, mientras que Lempira se mantendrá con una máxima de 30°C y una mínima de 21°C.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
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En las regiones de Ocotepeque y Yoro, el termómetro marcará una máxima de 29°C en ambos departamentos, con temperaturas mínimas que se situarán en los 21°C y 22°C, con pocas posibilidades de lluvias.

 Foto: Cortesía
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Copeco indicó que las condiciones climáticas estarán marcadas por un aumento de la nubosidad durante la jornada, lo que favorecerá la presencia de lluvias en varias zonas del país.

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En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco informó que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre dos y cuatro pies, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre uno y tres pies, condiciones consideradas normales para la navegación menor.

 Foto: Cortesía
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