Vaguada y onda tropical seguirán dejando lluvias en el país: estas son las zonas afectadas

Los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía alcanzarán las temperaturas más altas con una máxima de 30°C, mientras que sus mínimas se situarán en 26°C y 27°C respectivamente, mientras que en Francisco Morazán registrará una máxima de 28°C con una mínima de 22°C, La Paz llegará a los 29°C con mínima de 24°C, y El Paraíso se mantendrá entre los 21°C y 27°C.