Cárcel antiterrorista: ¿En qué consiste el "Plan Bukele", iniciativa que impulsa Iroshka Elvir?

Semanas sangrientas ha atravesado Honduras, tras cuatro masacres que dejó más de 30 muertes. Producto del incremento de la violencia en el país, la diputada liberal Iroshka Elvir presentó una iniciativa a la que llamó "Plan Bukele". ¿En qué consiste?
La iniciativa de la congresista liberal busca impulsar medidas de seguridad para combatir maras, pandillas y estructuras criminales.
La parlamentaria asegura que el trabajo hecho por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es un claro ejemplo que en Honduras también se puede aplicar el mismo modelo o las mismas medidas. ¿Qué piensa hacer?
Una de las medidas propuestas en esta iniciativa es la creación de un Centro Penitenciario Antiterrorista (CEPA). Esta sería una cárcel de máxima seguridad para personas vinculadas con organizaciones terroristas.
Justamente las nuevas reformas aprobadas recientemente en el Congreso Nacional, ahora declaran como terroristas a las maras y pandillas. Desde el Legislativo se realizaron reformas al Código Penal para endurecer los penas a estas estructuras criminales.
"Cárcel CEPA: Construcción inmediata de una prisión de máxima seguridad con aislamiento total (cero comunicación) para terroristas y corruptos", posteó Iroshka.
Además sostuvo que es necesario la "mano dura": "Castigos brutales de hasta 40 años de prisión para el sicariato y asesinatos cometidos por asociaciones terroristas".
El centro penitenciario, según explicó Elvir, sería construido por el Estado de Honduras a través del Instituto Nacional Penitenciario en coordinación con la Secretaría de Seguridad
Esta cárcel deberá contar con todas las competencias: tecnología avanzada de vigilancia, control de biométrico, sistemas de aislamientos y barreras reforzadas para impedir comunicaciones.
“No podemos desconocer que el hermano país de El Salvador ha tomado medidas concretas y que es un país ejemplo en cuanto a reducir la criminalidad y Honduras no debe quedar atrás”, expresó", dijo Elvir.