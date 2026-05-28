Consejo de Defensa y Seguridad decide eliminar la Dipampco tras muerte de agentes en Corinto

El encuentro del CNDS fue liderado por el presidente Nasry Asfura junto a los presidentes del Poder Legislativo y Judicial, Tomás Zambrano y Wagner Vallecillo respectivamente.

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) sostuvo una reunión donde se determinó eliminar la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco).

Asimismo el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez; el ministro de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Enrique Rodríguez Burchard; y el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore.

En la reunión se analizó la situación de la Dipampco, especialmente por el fallecimiento de cinco agentes el 21 de mayo en Corinto, Omoa, Cortés.

De esta manera, los titulares de cada poder del Estado e instituciones de seguridad determinaron suprimir la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas, así fue confirmado a EL HERALDO por el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano.

En la mañana de este 28 de mayo, Zambrano había opinado que la Dirección tenía que desaparecer. "La Dipampco tendría que desaparecer, pero que no es potestad del Congreso Nacional tomar esa determinación", dijo.

La determinación surge tras la masacre de cinco agentes en el municipio de Corinto durante un enfrentamiento contra una estructura criminal el 21 de mayo, operativo que no habría sido aprobado.