Guatemala entrega a Honduras segundo implicado en asesinato de policías en Corinto

Corinto, Cortés.- Las autoridades del gobierno de Guatemala entregaron este jueves al hondureño Jefry Josseth Guardado Herrera, vinculado en el asesinato de cinco miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) el pasado 21 de mayo. La entrega se dio en la aduana de Corinto, Omoa, Cortés, y Guardado Herrera fue trasladado de inmediato a San Pedro Sula donde continuará el proceso legal correspondiente.

El sospechoso permanecía hospitalizado en Guatemala bajo custodia de las autoridades de ese país, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el ataque. En sus redes sociales la Policía Nacional escribió: "Capturamos a sujeto por el delito de homicidio en coordinación con Interpol de Guatemala. Interpol Honduras y Guatemala coordinaron la entrega de Jefry Josseth Guardado Herrera, sospechoso del hecho violento en Corinto, Omoa, donde fallecieron cinco funcionarios policiales".

Añadieron que "el ciudadano era buscado mediante notificación azul y fue ubicado en un centro hospitalario en Puerto Barrios, Guatemala". Los agentes policiales que perdieron la vida fueron identificados como Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benevides, Dailin Francisco Elvir Quintanilla y Emerson Josué Canales Fúnez.