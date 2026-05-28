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Guatemala entrega a Honduras segundo implicado en asesinato de policías en Corinto

El implicado fue ubicado en un centro hospitalario en Puerto Barrios, Guatemala

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 18:59
Guatemala entrega a Honduras segundo implicado en asesinato de policías en Corinto

Jefry Josseth Guardado Herrera fue trasladado de inmediato a San Pedro Sula.

Foto: Cortesía redes Policía Nacional

Corinto, Cortés.- Las autoridades del gobierno de Guatemala entregaron este jueves al hondureño Jefry Josseth Guardado Herrera, vinculado en el asesinato de cinco miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) el pasado 21 de mayo.

La entrega se dio en la aduana de Corinto, Omoa, Cortés, y Guardado Herrera fue trasladado de inmediato a San Pedro Sula donde continuará el proceso legal correspondiente.

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El sospechoso permanecía hospitalizado en Guatemala bajo custodia de las autoridades de ese país, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el ataque.

En sus redes sociales la Policía Nacional escribió: "Capturamos a sujeto por el delito de homicidio en coordinación con Interpol de Guatemala. Interpol Honduras y Guatemala coordinaron la entrega de Jefry Josseth Guardado Herrera, sospechoso del hecho violento en Corinto, Omoa, donde fallecieron cinco funcionarios policiales".

Añadieron que "el ciudadano era buscado mediante notificación azul y fue ubicado en un centro hospitalario en Puerto Barrios, Guatemala".

Los agentes policiales que perdieron la vida fueron identificados como Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benevides, Dailin Francisco Elvir Quintanilla y Emerson Josué Canales Fúnez.

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Ellos estaban bajo un supuesto operativo de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Los uniformados perececieron la mañana del jueves 21 de mayo, tras un enfrentamiento armado al momento de realizar un allanamiento no autorizado de una lujosa vivienda en la aldea de Corinto, Omoa, Cortés.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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