  1. Inicio
  2. · Sucesos

Sepultan en cementerio de la capital a comisario Lester Amador, asesinado junto a cuatro compañeros en Corinto

Los sepelios se llevaron a cabo esta mañana en cementerios de Tegucigalpa, San Lorenzo, Teupasenti y Pespire

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 11:49
Sepultan en cementerio de la capital a comisario Lester Amador, asesinado junto a cuatro compañeros en Corinto

En el cementerio San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, fue sepultado en comisario póstumo Lester Josué Amador Herrera, donde estuvieron presente familiares, amigos y miembros de la cúpula policial.

 FOTO: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-El comisario póstumo Lester Josué Amador Herrera, integrante de la XXXV promoción egresado de la Academia Nacional de Policía (Anapo) de la Policía Nacional, fue sepultado este sábado en el cementerio San Miguel Arcángel, al sur de Tegucigalpa, capital de Honduras.

El funcionario policial perdió la vida en un enfrentamiento armado con miembros de una estructura criminal, hecho que se registró en la aldea de Corinto, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés.

Con todos los honores: así despiden a cinco policías abatidos en masacre de Corinto, Omoa

Familiares, amigos y compañeros de la institución policial le dieron el último adiós en un ambiente de consternación, tras la irreparable pérdida física del oficial que falleció en cumplimiento del deber.

Al momento de realizar las honras fúnebres, miembros de la institución policial destacaron su entrega y servicio en beneficio de la seguridad del país.

El cuerpo del comisario póstumo permaneció pocas horas en las instalaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en el barrio La Granja, donde fue velado pocas horas y de allí fue trasladado al cementerio donde fue sepultado.

Equipo de la Dipampco montó operativo ilegal para quitar dinero, drogas y oro a grupo criminal

En el mismo enfrentamiento, también perdieron la vida los agentes policiales Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavides y Emerson Josué Canales Fúnez, y fueron trasladados a sus lugares de origen para ser sepultados.

En el cementerio general de San Lorenzo, Valle, fue sepultado el agente Leonel Alejandro Valdez Núñez; en el cementerio San Ramón de Teupasenti, El Paraíso, se realizó el sepelio de Dailin Francisco Elvir Quintanilla.

Mientras que en el cementerio de la aldea El Ocotillo de Pespire, Choluteca, se realiza el sepelio de Emerson Josué Canales Fúnez .

El cuerpo del agente Nels Makley Eguigure Benavides permanece en la morgue de Medicina Forense en San Pedro Sula, ya que no ha sido retirado.

Cuando sea entregado a los familiares y compañeros de la Policía Nacional, será trasladado a la capital para ser velado y sepultado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias