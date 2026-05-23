Sepultan en cementerio de la capital a comisario Lester Amador, asesinado junto a cuatro compañeros en Corinto

Tegucigalpa, Honduras.-El comisario póstumo Lester Josué Amador Herrera, integrante de la XXXV promoción egresado de la Academia Nacional de Policía (Anapo) de la Policía Nacional, fue sepultado este sábado en el cementerio San Miguel Arcángel, al sur de Tegucigalpa, capital de Honduras. El funcionario policial perdió la vida en un enfrentamiento armado con miembros de una estructura criminal, hecho que se registró en la aldea de Corinto, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés.

Familiares, amigos y compañeros de la institución policial le dieron el último adiós en un ambiente de consternación, tras la irreparable pérdida física del oficial que falleció en cumplimiento del deber. Al momento de realizar las honras fúnebres, miembros de la institución policial destacaron su entrega y servicio en beneficio de la seguridad del país. El cuerpo del comisario póstumo permaneció pocas horas en las instalaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en el barrio La Granja, donde fue velado pocas horas y de allí fue trasladado al cementerio donde fue sepultado.