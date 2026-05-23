Anuncian nuevos aumentos a los combustibles: estos son los precios a partir del lunes 25 de mayo

Tegucigalpa, Honduras.- Una semana más de aumento en los combustibles tendrán que enfrentar los hondureños a partir de este lunes 25 de mayo, según lo dio a conocer la Secretaría de Energía. Tras varias semanas consecutivas, los usuarios han venido amortiguando los aumentos en los combustibles y esta no es la excepción, ya que se vuelven a anunciar nuevas alzas. Para Tegucigalpa, las autoridades anunciaron que la gasolina súper tendrá un aumento de 2.09 lempiras, siendo el nuevo precio de 147.03 lempiras.

La gasolina regular también recibirá un aumento de 1.90 lempiras, quedando en 134.63 lempiras, aunque esta cuenta con el subsidio del gobierno. En el caso del kerosene, el precio a partir del lunes será de 128.76 lempiras, lo que representa una rebaja de 1.84 lempiras. El diésel tendrá un aumento de 0.39 centavos y su nuevo precio será de 138.92 lempiras. El GLP doméstico mantiene su precio en 245.61 lempiras, subsidiado por el gobierno, mientras que el GLP vehicular costará 53.10 lempiras, sufriendo un aumento de 0.77 centavos.

Combustibles en San Pedro Sula