Nuevos aumentos: ¿Cuáles son los precios de los combustibles para este lunes 27 de abril?

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo incremento en el precio de algunos combustibles se registrará a partir de este lunes 27 de abril. Las autoridades de la Secretaría de Energía (SEN) detallaron la nueva estructura de precios de los combustibles que estará vigente durante la próxima semana. En el caso de Tegucigalpa, el nuevo precio de la gasolina súper será de 138.75 lempiras, registrando un aumento de 0.42 centavos.

En el caso de la gasolina regular, el precio será de 127.37 lempiras, sufriendo un aumento de 1.76 lempiras. El kerosene tuvo una rebaja de 2.11 lempiras, por lo que su nuevo precio es de 142.22 lempiras. El diésel costará 141.38 lempiras, con un incremento de 1.29 lempiras, mientras que el GLP doméstico, subsidiado por el gobierno, tiene un precio de 238.13 lempiras. El GLP vehicular cuesta 49.66 lempiras, con una rebaja de 0.13 centavos.

San Pedro Sula