Mundial 2026: El formato inédito y los secretos del torneo en México, EE. UU. y Canadá

Washington, Estados Unidos.- La Copa Mundial de la FIFA 2026 levantará oficialmente el telón este jueves 11 de junio con una espectacular ceremonia inaugural que se celebrará en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que hará historia al convertirse en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas. El evento marcará el inicio de una edición inédita del torneo, ya que será la primera vez que participarán 48 selecciones y que la organización estará a cargo de tres países: Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA ha preparado un show lleno de música y color para dar la bienvenida a millones de aficionados alrededor del planeta. Entre los artistas confirmados para la ceremonia destacan Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, quienes protagonizarán una fiesta multicultural antes del pitazo inicial.

Tras el acto inaugural, el balón comenzará a rodar con el compromiso entre México y Sudáfrica, correspondiente al partido que abrirá oficialmente la Copa del Mundo 2026. El encuentro está programado para disputarse a la 1:00 de la tarde, hora de Honduras, por lo que los aficionados catrachos podrán disfrutar tanto de la ceremonia como del primer choque del certamen durante el horario vespertino. En Honduras, los aficionados tendrán diferentes opciones para seguir el Mundial. Tigo anunció que transmitirá los 104 partidos del campeonato a través de sus plataformas de televisión, aplicación y sitio web. Además, algunos encuentros podrán verse por señal abierta mediante Deportes TVC y TSI, permitiendo que miles de hondureños no se pierdan la emoción del torneo más importante del fútbol mundial.

Claves del Mundial 2026

1.- El Mundial de Trump: Pese a que se juega por primera vez en la historia en tres países, el Mundial 2026 gira en torno a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ya fue el protagonista del sorteo -la FIFA creó un inédito Premio de la Paz para agasajarlo- y la guerra abierta con Irán, sus complicadas relaciones con los otros países coorganizadores o la incertidumbre que crea la posibilidad de que el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) actúe en las entradas a los estadios han puesto al mandatario en el foco del torneo. 2.- Tres países, 48 selecciones, 104 partidos; un Mundial mastodóntico: Nunca un Mundial se organizó entre 3 países, ni juntó a 48 selecciones, ni tuvo 104 partidos en 16 sedes. Todo es mastodóntico en la Copa del Mundo norteamericana que, además del organizativo, afronta numerosos retos, relativos al movimiento de miles de aficionados entre Estados Unidos, México y Canadá, de logística, seguridad y hasta sanitarios, tras el brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo, lo que ha provocado que los tres organizadores veten la entrada en el país a quienes hayan viajado últimamente a Congo, Uganda o Sudán del Sur. 3.- El Mundial más exótico: La participación de las debutantes Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curaçao, la presencia de selecciones como Haití y RD Congo -ambas 52 años después de su única aparición-, o de Irak -ausente desde 1986-, convierten la Copa del Mundo 2026 en la más exótica de la historia, con partidos que pocos apostaron que se verían en una fase final. 4.- Precios ‘variables’ de las entradas: En un mercado como el estadounidense en el que es legal la reventa, los ‘precios dinámicos’, que se ajustan en función de la demanda y disponibilidad para cada partido se han convertido en objeto de polémica. Es un sistema que, principio, también propicia que bajen, pero con 500 millones de peticiones de entradas, la mayoría se ha disparado. La FIFA argumenta que sacó más de 100.000 boletos a 60 euros (unos 70 dólares) y que el objetivo ha sido optimizar los ingresos maximizando la asistencia a los estadios. Recuerda, además, que el 90 % de los ingresos se reinvierte en el fútbol mundial, pero los miles de dólares que ya se piden en el mercado secundario por la entrada a algunos partidos han convertido el de 2026 en el Mundial más caro de la historia. 5.- Un partido inaugural y 3 ceremonias de inauguración: El partido inaugural de la Copa del Mundo lo disputarán en el estadio Azteca, el 11 de junio, México y Sudáfrica, pero el torneo contará con tres ceremonias inaugurales, una por país organizador. El 11 de junio será la primera en Ciudad de México, con la actuación de artistas como Maná, J Balvin o Tyla. Al día siguiente, el 12 de junio será la segunda en Toronto, previa al encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, con el reclamo entre otros de Michael Bublé o Alanis Morissette, y la última, también el 12, en Los Ángeles, antes del Estados Unidos-Paraguay, contará con Katy Perry, Anitta y, de nuevo, Tyla. 6.- Grandes desplazamientos, altura y temperaturas: Del ‘micromundial’ de Catar, el más pequeño desde el de Uruguay en 1930, se pasa a una Copa del Mundo gigantesca, cuyos desplazamientos, cambios de altitud y temperaturas pueden afectar al rendimiento de las selecciones. A priori, entre las beneficiadas por menores desplazamientos están Francia (537,5 kilómetros de separación entre las sedes de sus partidos en la primera fase) o Argentina (742 kilómetros). En sentido contrario, Colombia recorrerá 2897 kilómetros, casi el doble que Portugal (1545), su gran rival en el grupo K. El conjunto cafetero se enfrentará además a los cambios de altitud. Debuta en Ciudad de México a 2240 metros y cierra la primera fase en Miami, al nivel del mar, diez días después. Otro condicionante más serán las temperaturas. Un estudio publicado por el International Journal of Biomethereology identifica ‘riesgo extremo’ de calor en seis sedes (Monterrey, Miami, Boston, Kansas City, Nueva York y Filadelfia) en base a las temperaturas registradas en esos meses el año anterior.