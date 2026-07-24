Lluvias con tormentas y calor de hasta 40 C° marcarán este sábado en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en altura y el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional provocarán este sábado lluvias y chubascos de variada intensidad en gran parte de Honduras, de acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Las precipitaciones más intensas se esperan en las regiones occidental, norte y oriental, donde además estarán acompañadas de tormentas eléctricas, según el informe del pronosticador de turno. En el resto del país se prevén lluvias y chubascos débiles a moderados y de forma dispersa, conforme al pronóstico para este sábado.

Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que: “Una vaguada en altura y el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional estarán produciendo lluvias y chubascos moderados a fuertes y dispersos acompañado de tormentas eléctricas en las regiones occidental, norte y oriente”. Sobre las demás zonas del país, Fonseca precisó: “Demás regiones, precipitaciones débiles a moderadas y dispersas”. En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece oleajes de entre 2 y 4 pies en el litoral Caribe y de 1 a 3 pies en el Golfo de Fonseca.