Una tradición que une los pueblos: así será el Guancasco de Lepaterique y Ojojona

Lepaterique, Francisco Morazán.- La identidad cultural de dos pueblos de Francisco Morazán vuelven a encontrarse con una de las tradiciones más representativas del occidente y centro de Honduras: el Guancasco, una manifestación ancestral de hermandad que simboliza la reconciliación, el respeto y la paz entre los pueblos. El encuentro entre Lepaterique y Ojojona forma parte de una tradición religiosa y cultural que se mantiene viva mediante el intercambio de imágenes patronales, donde participan los feligreses de ambos municipios en honor a Santiago Apóstol y el Mártir San Sebastián. El Guancasco es una expresión cultural hondureña de origen indígena que, con el paso del tiempo, fue incorporando elementos de la tradición católica. Su significado está relacionado con el encuentro de pueblos para fortalecer los lazos de amistad y unidad. En el caso de Lepaterique y Ojojona, la celebración reúne a habitantes de ambas localidades mediante un recorrido que incluye procesiones, actos religiosos y actividades comunitarias que reflejan la historia compartida entre ambos pueblos. Este viernes 24 de julio es uno de los días más importantes de la celebración, cuando se realizará el tradicional encuentro entre Lepaterique y Ojojona.

La jornada inició a las 7:00 de la mañana con la salida hacia los linderos, donde participarán los habitantes e invitados que deseen acompañar esta tradición hacia el municipio de Ojojona.

A las 9:30 de la mañana se desarrolló la procesión del sector Santa Teresa de los Andes desde la cruz hacia la iglesia, seguida por una misa preparada por la comunidad de Quebrada Honda.

A las 11:00 salió la procesión con la imagen de Santiago Apóstol hacia Los Ranchos, lugar donde se realizará el encuentro con los visitantes provenientes de Ojojona. A la 1:00 de la tarde se dio la bienvenida a los hermanos de Ojojona en los ranchos, uno de los momentos centrales del Guancasco, donde representantes de ambos pueblos participan en un acto de fraternidad.

A eso de la 1:15 de la tarde se efectuó el tradicional brindis del chilate y rosquilla en miel, una muestra gastronómica que acompaña esta expresión cultural y que representa la convivencia entre las comunidades. Y luego a las 2:30 de la tarde comienza la procesión con las imágenes de Santiago Apóstol y el Mártir San Sebastián desde los ranchos hasta el centro de Lepaterique. El recorrido simboliza el encuentro de los patronos y la unión histórica entre ambos municipios, acompañado por pobladores, autoridades locales y miembros de las comunidades religiosas.

A las 3:00 de la tarde continuará la novena en honor a Santiago Apóstol en la iglesia, como parte del programa religioso de la feria patronal.

Cierre de la feria patronal