Infop abre matrícula para 40 cursos técnicos y capacita a hondureños en diversas áreas

Tegucigalpa,c Honduras.- El Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) habilitó espacios de matrícula para su programación de cursos que comienzan desde agosto de 2026, con 40 opciones de capacitación en áreas como carpintería, electrónica, mecánica, electricidad, soldadura y energía solar. La institución anunció la convocatoria para que jóvenes y adultos puedan acceder a cursos técnicos orientados al fortalecimiento de habilidades laborales y oportunidades de emprendimiento. El calendario de formación comienza en agosto de este año, que incluye programas en diferentes ramas productivas, con jornadas disponibles entre semana, así como horarios de sábados y domingos, según la especialidad. Esta oferta académica está disponible en áreas técnicas que responden a las necesidades del mercado laboral hondureño que incluyen cursos relacionados con carpintería, electrónica, mecánica industrial y construcciones metálicas. En carpintería destaca el curso de habilitación de carpintería, con una duración de un año y una jornada de lunes a viernes, de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Mientras que en electrónica los interesados pueden optar por programas como técnico en mantenimiento de computadoras, técnico en sistemas automatizados y otras capacitaciones vinculadas al área tecnológica. La formación en mecánica industrial contempla cursos como aprendizaje en centro, modelado mecánico asistido por computadora SolidWorks, tratamientos térmicos y fresado de ruedas dentadas. En construcciones metálicas se ofrecen capacitaciones en aprendizaje en centro, habilitación SMAW, soldadura por arco eléctrico, estructuras metálicas y fabricación de puertas y balcones metálicos. La oferta se amplía con nuevas opciones en construcciones metálicas y electricidad, dos áreas consideradas fundamentales para la inserción laboral. Dentro del área eléctrica aparecen cursos como electricidad general, electricista instalador residencial, controles electromecánicos, controles electrónicos con PLC, instalación de líneas aéreas y sistemas de energía solar. Los programas relacionados con energía solar buscan formar técnicos capaces de instalar y dar mantenimiento a sistemas de paneles solares, un sector que ha ganado presencia en el país. Además, se incluye capacitaciones del área eléctrica y suma programas de mecánica automotriz y mecánica de motocicletas.

Entre las opciones disponibles están electricista instalador residencial, instalación de paneles solares, mantenimiento preventivo de automóviles, sistemas eléctricos y electrónicos del automóvil, además de mecánica de motocicletas. En total, el Infop habilitó 40 cursos técnicos para el período de matrícula 2026, distribuidos en distintas especialidades y niveles de formación.

Los requisitos