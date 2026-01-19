Infop gastó más de L248 millones en simuladores bajo investigación de la ATIC

Tegucigalpa, Honduras.-La millonaria compra de simuladores tecnológicos digitales realizada por el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), está bajo investigación del Ministerio Público luego de que este lunes un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ingresara a la institución para secuestrar documentos relacionados con el proceso de adjudicación.
La intervención se produjo tras la detección de una serie de irregularidades administrativas, técnicas y procedimentales en la Licitación Pública Nacional LPN-INFOP-07-2025, correspondiente al proyecto Parque Tecnológico Digital de Simulación para el Mundo del Trabajo, destinado a las regionales de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
A mediados de 2025, el Infop desembolsó 248.5 millones de lempiras para la adquisición de simuladores, como parte del proyecto Parque Tecnológico Digital de Simulación para el Mundo del Trabajo, destinado a las regionales de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Según la Resolución de Adjudicación, el Infop adjudicó el proceso principal a la empresa CESA de Honduras, por L248,550,395, para el suministro de simuladores digitales especializados.
El Consejo Directivo del Infop aprobó la adjudicación por unanimidad en sesión celebrada el 22 de julio de 2025, y la resolución fue formalizada el 25 de julio.
Irregularidades detectadas
El análisis del documento oficial revela múltiples puntos críticos que ahora forman parte de la investigación.
Uno de los aspectos que generó alertas es que el Infop gestionó ampliaciones presupuestarias y modificaciones de techo financiero para cubrir el monto del contrato, una vez avanzado el proceso licitatorio.
Si bien estas acciones están permitidas por la normativa, expertos en contratación pública consultados en otros casos similares advierten que estos mecanismos pueden distorsionar la planificación original del gasto, especialmente cuando se trata de montos elevados.
El proyecto Parque Tecnológico Digital de Simulación para el Mundo del Trabajo es presentado como estratégico para la formación profesional; sin embargo, el expediente no detalla indicadores claros de resultados, cronogramas de implementación ni criterios de medición del impacto real de los simuladores en la capacitación de los alumnos.
Este lunes, agentes de la ATIC se presentaron en las instalaciones del Infop para asegurar expedientes administrativos, contratos, actas de evaluación, dictámenes técnicos y documentación financiera relacionada con la licitación.
De forma preliminar, las autoridades detectaron una serie de inconsistencias que motivaron el secuestro de documentos para su análisis.
Ni el Infop ni el Ministerio Público han ofrecido una versión ampliada sobre el alcance de la investigación, lo que mantiene el caso en una fase inicial.