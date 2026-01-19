Infop gastó más de L248 millones en simuladores bajo investigación de la ATIC

Tegucigalpa, Honduras.-La millonaria compra de simuladores tecnológicos digitales realizada por el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), está bajo investigación del Ministerio Público luego de que este lunes un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ingresara a la institución para secuestrar documentos relacionados con el proceso de adjudicación.

La intervención se produjo tras la detección de una serie de irregularidades administrativas, técnicas y procedimentales en la Licitación Pública Nacional LPN-INFOP-07-2025, correspondiente al proyecto Parque Tecnológico Digital de Simulación para el Mundo del Trabajo, destinado a las regionales de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

A mediados de 2025, el Infop desembolsó 248.5 millones de lempiras para la adquisición de simuladores, como parte del proyecto Parque Tecnológico Digital de Simulación para el Mundo del Trabajo, destinado a las regionales de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Según la Resolución de Adjudicación, el Infop adjudicó el proceso principal a la empresa CESA de Honduras, por L248,550,395, para el suministro de simuladores digitales especializados.

El Consejo Directivo del Infop aprobó la adjudicación por unanimidad en sesión celebrada el 22 de julio de 2025, y la resolución fue formalizada el 25 de julio.