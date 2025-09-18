Simuladores en Honduras, una apuesta por la empleabilidad

San Pedro Sula, Honduras.- El Gobierno de Honduras, bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro, impulsa la instalación de los Parques Tecnológicos de Simulación para el Mundo del Trabajo, un proyecto visionario que modernizará la educación técnica del país.

Es importante destacar que, gracias a esta iniciativa, el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) reafirma su compromiso de formar talento con competencias prácticas, pertinentes y alineadas a los estándares internacionales.

Actualidad y cronograma de instalación

Carlos Suazo, director ejecutivo del Infop, explicó que los simuladores se encuentran en la fase de recepción, verificación de infraestructura, instalación de componentes tecnológicos y capacitación de instructores. Como consecuencia, "Esta corresponde a la segunda etapa del proceso y asegura la correcta implementación del proyecto. La inauguración está prevista para finales de octubre de 2025".

Tecnología al servicio de los hondureños

Suazo además confirma que los parques estarán equipados con más de una docena de simuladores mismos que replican condiciones reales de sectores estratégicos como agroindustria, construcción e industria manufacturera. Entre ellos destacan: • Simulador de auto elevador (montacarga).

• Simulador 2 en 1 de Retroexcavadora y Telehandler.

• Simulador 2 en 1 de Cargador Frontal y Excavadora Hidráulica.

• Simulador 2 en 1 de Grúa Torre y Grúa Móvil.

• Simulador de Tractor Agrícola.

• Simulador 3 en 1 de Transporte Pesado Camión (Transmisiones, Camión y Bus).

• Simulador 4 en 1 de Soldadura.

• Simulador Multifuncional 3 en 1 de Grúas Portuarias (STS, RTG, MHC).

• Simulador de Equipos Portuarios (ReachStacker, HC Forklift).

• Simulador de Entrenamiento para pilotos de Drones.

• Simulador de Motocicleta.

• Simulador 2 en 1 Pintura Industrial + Chorro de Arena (SandBlaster). Cada módulo permitirá a los estudiantes experimentar escenarios inmersivos, logrando un aprendizaje seguro, práctico y altamente efectivo. Dichos Parques Tecnológicos de Simulación estarán ubicados en Tegucigalpa y San Pedro Sula, atendiendo de manera conjunta a 4,588 personas cada año (2,340 en Tegucigalpa y 2,248 en San Pedro Sula). "Este impacto directo refleja el compromiso del Gobierno de Honduras de abrir más y mejores oportunidades laborales a la juventud", dijo el director.

Visión de país

La definición de los sectores estratégicos se realizó mediante un proceso en cinco fases, desde la investigación y recopilación de datos hasta la validación con actores clave del mercado. Esto garantiza que la formación responda a las necesidades reales de la economía nacional y las tendencias globales. Suazo explicó además que, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) será un aliado clave en la sostenibilidad del proyecto, aportando conocimiento del mercado laboral, impulsando alianzas estratégicas y promoviendo la inversión en tecnología e infraestructura. “Este nuevo modelo de capacitación técnica otorga habilidades prácticas y reconocidas a nivel internacional, aumentando significativamente las oportunidades de inserción laboral”, señaló el director de Infop, durante la supervisión de las obras.

Preparación