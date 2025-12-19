Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en las elecciones generales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público confirmó este viernes 19 de diciembre que ya iniciaron con las diligencias investigativas relacionadas con hechos denunciados antes, durante y después de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.
Según el comunicado, las investigaciones se centran en el uso y funcionamiento del sistema biométrico, así como en interrupciones o fallas en la divulgación de resultados mediante el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
También indagan la existencia de actas en cero y actas que habrían quedado retenidas o atrapadas en el sistema.
El Ministerio Público señaló además que se analizan posibles conexiones del sistema de divulgación de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) con instituciones ajenas al ente rector del proceso electoral, como parte de las líneas de investigación en curso.
De manera paralela, se investiga la difusión de mensajes de texto y audios que pudieron haber tenido una incidencia coactiva en el proceso electoral, así como la identificación de posibles actores que habrían influido en la toma de decisiones durante los comicios generales.
En ese contexto, se instruyó a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución a realizar un análisis exhaustivo y el seguimiento correspondiente, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva, la protección de los derechos fundamentales y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.